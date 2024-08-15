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巴西TOYOTA推「Corolla Cross防彈車」！當地需求大、二手車可加裝

▲巴西TOYOTA推出防彈武裝服務。（圖／翻攝自TOYOTA Brazil）

▲在當地治安不佳的情況下，巴西TOYOTA針對Corolla、Corolla Cross、Hilux皮卡車、SW4（Fortuner）休旅等新車或二手車提供防彈武裝服務。（圖／翻攝自TOYOTA Brazil官網）

記者林鼎智／綜合報導

不同於一般防彈車都是豪華車款，在當地消費者需求下，巴西TOYOTA與當地多家業者合作，針對旗下多款車型推出「防彈武裝」選配服務，包括Corolla、Corolla Cross、Hilux皮卡車、SW4（Fortuner）休旅等，而且不論是新車或二手車都可進行防彈武裝，只要是2020年後的車款都可提供這項服務。

由於巴西當地治安不佳，巴西TOYOTA與Avalon、Carbon、Evolution Blindagens和Parvi Blindados等當地多家防彈改裝廠合作，不論是購買新車或二手車，只要在交車前與TOYOTA經銷商聯繫，即可將車輛送到合作的改裝廠進行武裝。

這些改裝廠將透過化合物質強化車身、換上防彈玻璃，使車輛可承受手槍、球棒等金屬物品攻擊，根據巴西TOYOTA官網資料，包括Corolla、Corolla Cross、Hilux皮卡車、Fortuner休旅的新車、二手車都有提供這項服務，且針對防彈車輛提供5年保固、防彈材質5年或10年保固，不過確切費用則尚不清楚。

會讓巴西TOYOTA推出防彈服務的原因，也是因為當地治安不佳，巴西去年就有多達39,500人死於兇殺，也讓一般民眾對日常代步車款有防彈的迫切需求。

▲巴西TOYOTA推出防彈武裝服務。（圖／翻攝自TOYOTA Brazil）

▲巴西TOYOTA與當地多家武裝廠合作，甚至還提供防彈車輛提供5年保固、防彈材質5年或10年保固。（圖／翻攝自TOYOTA Brazil官網）

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