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KIA「全新跑格中型房車K4」北美開賣！規劃6等級折合新台幣95萬起

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 宣布品牌全新房車 K4 於北美市場上市，全車系共規劃 6 個等級，分別為 LX、LXS、EX、GT-Line、GT-Line Turbo，最入門價格為 23,145 美元 (約合新台幣 75 萬)，最高階的 GT-Line Turbo 車型則為 29,245 美元起 (約合新台幣 95 萬)。

▲美規 Kia K4 正式登場。

在外觀方面，全新 Kia K4 雖然是定位在一款傳統中型房車，卻擁有較為長車頭短車尾的類 Coupé 跑車型輪廓，讓人可立馬聯想到已停產的 Kia Stinger，整體風格相當前衛且大膽。車頭採用了全新的設計語言，家族化的 Tiger Nose 虎嘯式水箱罩與 LED 頭燈整合一起，同時頭燈側邊則加入倒 L 形的輪廓點綴，前保險桿下方亦透過大尺寸的氣壩以及導流線條來增添整體的運動化感受。車側部分，車身線條相當的簡潔，同時可見後門把手整合於造型獨特的 C 柱上，車尾則擁有快背 (Fastback) 造型設計。另外，車頂上亦配有大面積的全景式玻璃天窗，以提供車室更為明亮的空間氛圍。

車內方面，Kia K4 其中控台配有兩組大型液晶螢幕，中控台還搭載抬頭顯示器、多個 USB 插孔、12V 180W 插座以及上下均為平把設計的方向盤，上方亦整合了多種按鈕，且廠徽靠右的設計也相當獨樹一幟。內裝顏色是這次官方強調的重點，宣傳圖的內裝色原廠稱為板岩綠，另外還有峽谷棕、瑪瑙黑和灰色等不同的內裝顏色。

動力系統部分，除了 Turbo 車型之外，均採用 2.0 升自然進氣直列四缸引擎，最大輸出為 147 匹，峰值扭力為 18.2 公斤米 (132lb-ft)，搭配無段自動變速箱 (CVT)。另一款動力則是 1.6 升渦輪增壓四缸引營，可產生 190 匹馬力和 27.0 公斤米扭力 (195lb-ft)。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：KIA起亞K4房車Forte美國汽車新車北美美規

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