TOYOTA「湯爪皮卡車」新年式升級　TRD拉力套件提升越野表現！

▲TOYOTA美規Tundra新年式配備升級，另外還可選配TRD Rally拉力套件， 更具越野風格。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA推出2025年式Tundra「湯爪」皮卡車，這款全尺寸皮卡不僅新增按摩座椅、電動尾門與拖車套件外，還增添TRD Rally選配套件，為Tundra帶來更多越野拉力性能。

美規新年式Tundra共有SR、SR5、Limited、Platinum、1794、TRD Pro與Capstone等7種車型等級，共4款車色，外觀則在水箱護罩、車門與後保桿以紅色、橘色、黃色點綴，標配18吋全地形輪胎與下護板。

▲TRD Rally拉力套件包括倍適登避震器、電子後差速器鎖定、多地形模式與Crawl Control智慧越野緩進系統。



座艙方面則升級10向電調按摩座椅（Platinum、1794、Capstone車型），並同樣提供雙艙與CrewMax版本，後車斗長度自1.68-2.47公尺不等，標配電動尾門。新年式也升級360° PVM環景影像輔助，並可選配新款拖車套件，包括無線Wi-Fi鏡頭、電動伸縮拖車勾、拖車鏡加熱功能、LED拖車警示燈與盲點偵測警示。

新年式Tundra還可選配TRD Rally套件，包括倍適登避震器、電子後差速器鎖定、多地形選擇與Crawl Control智慧越野緩進系統，而TRD Pro車型則多了Fox避震器與前防傾桿。

動力方面則維持不變，Tundra共有V6雙渦輪、i-Force Max油電動力，皆搭配10速自排，V6雙渦輪具394匹馬力／66.2公斤米扭力，油電動力則具443匹／80.6公斤米扭力。

▲Tundra動力維持不變，共有V6雙渦輪、i-Force Max油電動力選擇，皆搭配10速自排變速箱。