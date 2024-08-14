BOSCH「軟骨雨刷發明者」做公益　捐2500支雨刷給陽光基金會

▲BOSCH博世攜手經銷商做公益，捐贈2,500支雨刷給陽光加油站與汽車美容中心，售出所得將全數捐贈給陽光基金會。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BOSCH，以下同）



記者林鼎智／台北報導

全球車用零件供應商龍頭BOSCH（博世）今（14）日攜手經銷商做公益，舉辦「雨刷愛心刷一波」活動，共捐贈2,500支雨刷給陽光基金會，以行動支持身心障礙者穩定就業，同時倡導定期更換雨刷的重要性。

BOSCH不僅是全球車用供應商龍頭，同時也是汽車「軟骨雨刷」發明者，去年創下全球逾1億支銷售，日前也在2024國際重機展展出摩托車鋰鐵電池／AGM電池。BOSCH不僅是原廠OEM供應商，產品更包括車用零件、售後市場、軟體診斷設備、維修站等，亞太區總部也設在台灣，此次不僅拋磚引玉做公益，也罕見對外溝通。

▲作為全球車用零件供應商龍頭，BOSCH涵蓋車用零組件、診斷設備及維修站點。



BOSCH「雨刷愛心刷一波」公益活動共捐贈2,500支Aerotwin軟骨雨刷、Twin鐵骨雨刷，售出所得將全數捐贈給陽光基金會，並提供陽光夥伴教育訓練，力挺身障者穩定就業。這2款雨刷皆具有石墨材質，可減少雨刷跳動、維持車窗無痕及清晰。

▲BOSCH共捐贈2,500支Aerotwin軟骨雨刷、Twin鐵骨雨刷，售出所得將全數捐贈給陽光基金會，並提供陽光夥伴教育訓練，力挺身障者穩定就業。



台灣博世智慧交通售後服務業務部總經理李添輝表示：「博世長期實踐社會責任，致力改善道路安全並投入公益。守護行車視線的雨刷已經是現今不可或缺的汽車零件之一。博世身為軟骨雨刷的發明者，希望以雨刷出發，邀請經銷商東榮國際與車容坊一起捐贈雨刷給陽光加油站與汽車美容中心，支持公益並確保行車安全」。