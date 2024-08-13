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BMW「2系列跑房車長軸版」樣貌提前曝光！後座乘坐空間更優異

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 1 Series 及 X2 分別推出大改款車型，BMW 也即將推出下一代 2 系列 Gran Coupe 車系，日前中國大陸工信部公開 BMW 2 Series Gran Coupe L 的相關訊息，預計將比歐規車型再增長軸距。

▲新一代 BMW 2 Series Gran Coupe 的真實面貌於中國大陸工信部網站公開。

全新一代 2 Series Gran Coupe L 將與 1 Series Gran Coupe 共同販售。車名後方的 「L」代表有更長的軸距表現，可提供更優異的後座乘坐空間，而這對中國大陸市場消費者來說是相當重要的特徵。

根據資料顯示，2 Series Gran Coupe L 的軸距為 2,780mm，比起現行款要多出 110mm，使得整體車長增加了 137mm，達到 4,663mm 的表現。另外北美、歐洲等市場的標準軸距車型也可能較現行款增加，預期可以帶來更實用的空間表現。

加長版的 2 Series Gran Coupe L 車門經過重新設計，配有平整化車門把手和品牌的 Hoffmeister 拐角設計，同時車門線條亦相當簡潔平整。另外在車頭部分可以看到承襲 2025  BMW 1 Series 的造型設計，而車尾也同樣經過重新修飾，配備了與 X2 相仿的造型，整體更具侵略性。

根據資料統計，歐規 BMW 2 Series Gran Coupe 將提供標準和 M Package 套件，而中國大陸市場規格的 2 Series Gran Coupe L 僅搭載運動化車身套件，很有可能是在當地的標準配備。

2025 BMW 2 Series Gran Coupe 將採用 BMW 集團 UKL 平台打造，與 1 Series、X1 和 X2 共用相同平台。動力方面，220L 採用 1.5 升汽油渦輪引擎，最大功率為 172 匹，225L 則採用 2.0 升引擎，最大馬力為 224 匹，以及最高等級的性能 M235L 同樣搭載 2.0 升引擎，但最大輸出達到 330 匹之譜。

BMW 2 Series Gran Coupe L 將與華晨寶馬在中國大陸在地生產，預計於 2024 年底前正式亮相，同時標準歐規 2 Series Gran Coupe 則將繼續在德國萊比錫組裝。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW2系列GranCoupeL長軸加長版汽車新車跑房車

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