Zipcar共享汽車新增「7人座MPV、商旅車款」　最低只要115元／h起

▲Zipcar共享汽車平台在大台北地區新增福斯Touran、三菱Zinger 2車款，滿足戶外旅遊、商旅載運需求的用戶。（圖／翻攝自Zipcar，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Zipcar共享汽車平台新增2車款選擇，分別是福斯Touran與三菱Zinger商旅車，提供戶外旅遊、搬家載貨的租車需求。目前2款新車分別在指定站點上線，Zinger平日每小時租金最低115元起、Touran則是162元起，新用戶加入Zipcar再贈200元Z遊金。

▲Zinger平日每小時租金最低115元起、Touran則是162／hr元起。



此次Zipcar新增的福斯Touran為5+2車款，具有寬敞空間及Level 2駕駛輔助系統；而三菱Zinger則提供給有採購、搬運大型物品需求的用戶，目前這2款車已在大台北地區提供服務，只要透過Zipcar App即可隨租啟用。新用戶註冊成功即享有$200 Z遊金與30分鐘免費時數，舊用戶使用邀請碼，每邀請一位新用戶成功註冊，雙方都能獲得 $200 Z遊金，Z遊金獲得次數不限。

Volkswagen Touran服務站點：

* 板橋中山站 - 新北市板橋區中山路一段279號

* 新莊運動公園 - 新北市新莊區復興路一段28號

* 古亭 - 台北市大安區和平東路一段43號

* 泉州街 - 台北市中正區泉州街55號對面

* 花園酒店 - 台北市中正區中華路二段1號B2

Mitsubishi Zinger服務站點：

* 土城裕生站 - 新北市土城區裕生路106號

* 新莊IKEA站 - 新北市新莊區中正路1號