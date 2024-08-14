馬自達「新電動房車」改列全球戰略車款　雙動力、增程版秋季開賣

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馬自達「EZ-6電動房車」改列全球戰略車　雙動力、增程版秋季開賣

▲Mazda EZ-6

▲Mazda EZ-6電動房車原本僅限大陸市場獨享，現在原廠也宣布改為全球戰略車款，今年秋季就會在大陸、歐洲上市（圖／翻攝自Mazda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）在今年北京車展發表EZ-6電動房車後，這款原本僅限大陸市場獨享的車款，近日也宣布改為「全球戰略車款」定位，預計最快今年秋季在大陸、歐洲市場開賣！

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲EZ-6是由長安馬自達以Deepal SL03為基礎打造，將有單馬達／雙馬達、2種電池容量及增程版等動力選擇。

馬自達EZ-6是以長安馬自達的Deepal SL03為基礎打造，搭載EPA1平台，並提供標準版與增程版2種版本，電池容量共有58.9kWh、66.8kWh兩種選擇，入門單馬達具有215匹馬力／32.6公斤米扭力，雙馬達車型則具有255匹馬力，而一般標準版車型的續航力可達600公里，增程版則可突破1,000公里續航表現。

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲EZ-6採14.6吋大螢幕、雙幅式方向盤，並取有全景玻璃車頂、SONY環繞音響等配備。

座艙佈局上，EZ-6具有14.6吋大螢幕、雙幅式方向盤、HUD抬頭顯示器，並具有SONY環繞音響、全景玻璃車頂等，維持豪華車室質感表現。

在馬自達宣布EZ-6改為全球戰略車款後，意味著台灣也有望導入販售，目前僅知大陸、歐洲市場會在今年秋季上市，其中大陸市場會提供2種動力選擇，尚不清楚增程版車型是否會在歐洲或其他市場販售。

▲Mazda EZ-6。（圖／翻攝自Mazda）

▲在改為全球戰略車款後，意味著馬自達EZ-6也有望導入台灣。

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