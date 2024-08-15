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光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比

▲光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽推出「雙拼放暑假」優惠方案，GP125 USB都會版最低45,800元即可入手。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽日前才在60周年廠慶發表全新Yogurt優格125，搶攻競爭激烈的暑期傳統旺季，今（15）日又推出最新的「雙拼放暑假」優惠方案，GP125 USB都會版最低僅需45,800元就能入手，而先前打出49,800元的大地名流優惠也再延長，兩強聯手提供通勤族「最高性價比」的優質選擇。

▲光陽「Yogurt優格125」試駕！女性設計師主導　貼心巧思處處可見（圖／記者張慶輝攝）

▲日前光陽才推出Yogurt優格125搶攻暑期銷售旺季。（圖／記者張慶輝攝）

GP125在2023年推出破天荒的優惠價，當時狂賣超過6萬5千台，而這次的GP125 USB都會版，則是在多合一中控開關上方新增了USB充電埠，配合下方超大空間前置物箱，無論是日常通勤或假日出遊，都能讓手機與隨身3C用品電力滿滿。

▲光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比。（圖／翻攝自KYMCO）

▲GP125 USB都會版新增充電埠更實用，配合汰舊換新最低僅需45,800元就能入手。（圖／翻攝自KYMCO）

這次「雙拼放暑假」的優惠方案中，只要以汰舊換新方式購買建議售價58,000元的GP125 USB都會版，除了貨物稅減徵4,000元與廢車回收300元外，光陽再提供購車金6,500元與汰舊換新加碼1,400元，等於最低45,800元（不含牌險）就能入手經濟實惠的國民神車。

▲光陽GP125再祭優惠「最低45800起」！大地名流同場拚最高性價比。（圖／翻攝自KYMCO）

▲大地名流125推出「限時均一價49,800元」後市場熱烈迴響，光陽也以好評加碼再延長回應消費者期待。（圖／翻攝自KYMCO）

除了GP125外，另一款也廣受市場好評的大地名流125，在今年3月時打出「限時均一價49,800元」優惠後，同樣受到熱烈迴響，為了不讓消費者因錯過而失望，光陽也宣布好評加碼再延長，只要以汰舊換新方式購買建議售價71,800元的大地名流125鼓煞版（SJ25TG），就能在貨物稅減免4,000元與廢車回收300外，再享有購車金14,000元與汰舊換新再加碼3,700元優惠，最低49,800元（不含牌險）即可入手。上述優惠詳情與活動期間以光陽官網公布為主。

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