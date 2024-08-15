福斯「Level 4旗艦電動車」二度延後上市　改由電動Golf首搭新平台

▲福斯「旗艦電動車」Trinity二度延後上市，將延後6年直到2032年才會亮相。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）近日宣布旗艦電動車Trinity延後上市，將比原先預定時間延後6年，直到2032年才會亮相，該車將搭載福斯SSP（Scalable Systems Platform）平台，預料將達到Level 4自動駕駛輔助等級。

福斯總裁Oliver Blume延後了Trinity旗艦電動車的上市時程，重新調整旗下產品，此舉將使福斯ID電動車系列的MEB平台、以及保時捷與奧迪採用的PPE平台的販售時間拉長，好攤提電動車平台的研發成本。

福斯Trinity旗艦電動車在前福斯總裁Herbert Diess時放行量產，將作為展現品牌電動車技術的重要車款，具備先進電動動力與Level 4自動駕駛技術。不過在Oliver Blume上任後，便延後2-3年上市時程，並決定由Zwickau工廠生產，而不是福斯位於德國狼堡最新的電動工廠打造。

▲在Trinity延後下，首款搭載SSP平台的車款將是Golf電動車，預計2029年上市，圖為福斯ID.GTI Concept 。



在Trinity延後上市後，將使Golf電動車成為首款搭載SSP平台的產品，預計2029年就會到來，目前福斯還針對MEB平台進行優化，升級版的MEB+將會在2026年亮相。