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雪鐵龍宣布退出澳洲市場！「今年1-6月僅賣87輛」比法拉利還少

▲Citroen退出澳洲市場。（圖／翻攝自Citroen） 

▲雪鐵龍宣布退出澳洲市場、結束當地101年的販售歷史，也成為Stellantis旗下第2個退出澳洲的品牌。（圖／翻攝自Citroen）

記者林鼎智／綜合報導

在澳洲銷量持續下滑的情況下，隸屬Stellantis集團旗下的法系品牌雪鐵龍（Citroen），也宣布將在11／1後停止接單，後續將退出澳洲市場，結束自1923年起、長達101年在澳洲販售的歷程。

雪鐵龍是澳洲販售最久的汽車品牌，不過銷量卻比法拉利、賓利等品牌還少。據統計，雪鐵龍近5年在澳洲平均每年僅賣200輛左右，今年1-6月更是少到87輛，比法拉利（113輛）、瑪莎拉蒂（200輛）、賓利（102輛）還少，僅領先McLaren（41輛）與勞斯萊斯（26輛）。

▲Citroen退出澳洲市場。（圖／翻攝自Citroen）

▲澳洲雪鐵龍11／1後停止接單，當地35處據點將轉為服務廠。

造成雪鐵龍在澳洲銷售衰退的原因，除了消費者趨勢改變外，另一點則是產品老化，雪鐵龍並未將新一代C3、C3 Aircross導入澳洲販售，僅販售舊款C3、C4高頂版、C5 Aircross休旅和C5 X Fastback Crossover。在雪鐵龍宣布停止接單後，澳洲當地35個展示中心將轉為服務廠，提供維修保養等服務，並且在11／1前下訂的車主也提供5年不限里程保固。

雪鐵龍也成為Stellantis集團第2個退出澳洲市場的品牌，先前克萊斯勒也在2021年關閉澳洲工廠。

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