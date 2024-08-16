1453萬起！保時捷「911 Turbo 50周年紀念版」開賣　台灣同步接單

▲保時捷推出911 Turbo 50 Years紀念版，全球限量1,974台，台灣保時捷也同步展開接單，接單價1,453萬起。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

適逢保時捷（Porsche）911 Turbo問世50周年，保時捷也推出「911 Turbo 50 Years」紀念版，以初代911 Turbo上市的年份，全球限量1,974部。台灣保時捷也同步展開接單，接單價1,453萬起。

保時捷911 Turbo 50 Years台灣售價：1,453萬起

911 Turbo 50 Years紀念版以2019年推出的911 Turbo S打造，並在後引擎蓋、油箱蓋、保時捷盾徽處以渦輪黑（Turbonite）點綴，並具有專屬Turbo 50 車標；另外特仕版在後擾流葉片、後視鏡底座、進氣口飾件也採煤灰色烤漆，迎賓照地燈則投影出渦輪增壓器圖案，並標配911 Turbo S Exclusive Design黑色輪圈，彰顯獨特性。

▲911 Turbo 50 Years紀念版以2019年推出的911 Turbo S為基礎，具有專屬車標、標配內容。



座艙在座椅、車門內飾板採McKenzie格紋布料，並在黑色髮絲紋鋁合金門檻飾板、頭枕處、左後座椅靠背上具有「Turbo 50」字樣，手套箱「Turbo 50」標誌與限量編號等。

▲911 Turbo 50 Years紀念版在座椅中央處、車門內飾板採McKenzie格紋布料，具有650匹馬力輸出。



動力上，911 Turbo 50 Years紀念版則維持2019年911 Turbo S的配置，採3.7升水平對臥雙渦輪引擎、8速PDK雙離合自手排變速箱，具有650匹馬力／81.6公斤米扭力，同時採主動式4輪驅動系統，具有電子後差速器鎖定，標配跑車排氣系統、保時捷主動懸載調整系統（可降低10mm車高）、PASM跑車化調教與前軸抬升、燻黑LED矩陣式頭燈及PCCB陶瓷複合煞車等標配內容。