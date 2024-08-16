賓利「歐陸GT極致版跑車」8／23大陸上市！折合新台幣1493萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 6 月稍早，福斯集團旗下英國豪華品牌 Bentley 正式公開亮相搭載 PHEV V8 油電混合動力的全新一代 Continental GT 車系後，近日則預告即將登陸中國大陸市場，同時確認將於本月 8 月 23 日正式在中國大陸發表上市。將提供 Continental GT 雙門跑車(中國大陸稱歐陸 GT 極致版)以及 GTC (中國大陸稱歐陸 GT 敞篷極致版)雙車型，動力上取消傳統 V8 大排量引擎，換上全新 PHEV V8 油電混合動力系統，綜效輸出可達 782PS、1000Nm 的驚人水準，0-100km/h 僅需 3.4 秒，最高極速則上看至 335km/h，目前預訂售價為人民幣 331.2 萬元起 (折合新臺幣 1,493 萬元起)。

外觀方面，全新第四代 Continental GT Speed / GTC Speed 外觀上最大不同處，即為取消現行第三代車型的四圓燈設計，改採雙橢圓形燈組，並於內部加入貫穿式的 LED 日行燈橫跨於葉子板上，類似於 2021 年登場的 Bacalar 設計：尾燈部分也同樣換上更加細長的水滴型設計，而全車有著更加流線型的輪廓，預期可以增進整體的空氣力學性能。而在 GTC Speed 敞篷車型上，則是採用 Bentley 的織物車頂，共有七種外觀車身配色可供選擇，並且在時速高達 48 km/h 的情況下可於 19 秒內完成展開。

進入車內，全新第四代 Continental GT Speed / GTC Speed 採用與第三代車型相仿的雙色手工打造座艙，座椅採用菱格紋真皮搭配 Alcantara 材質構成，中控台配置 Bentley Rotating Display 旋轉式面板，飾板採用碳纖維設計，中央鞍座飾板採用深黑色處理，消費者也可選擇多款 open-pore 木質飾板。此外，第四代 Continental GT Speed / GTC Speed 還提供三種音響系統選擇，標準配置 10 隻功率為 650 瓦的揚聲器；而 Bang & Olufsen、16 隻功率為 1,500 瓦的揚聲器音響系統，則具有發光型揚聲器格柵。最後則是 Naim 18隻功率為 2,200 瓦的揚聲器音響系統，配備內建於前排座椅的主動低音換能器，並提供八種聲音模式。酬載機能部分，第四代 Continental GT Speed 依舊採 4 人座設定，提供完善的行李廂標準置物容積表現。

動力性能方面，全新第四代 Continental GT/ GTC Speed 所搭載的 V8 PHEV 動力綜效輸出將可產出 782PS 的最大馬力與高達 1,000Nm 的峰值扭力，0-100km/h 加速僅約 3.4 秒即可完成，成為品牌公路量產車最強大的引擎。比起舊款的 W12 引擎出力還多出約 90PS 馬力，可說相當驚人。續航里程部分，原廠宣稱，第四代 Continental GT 純電續航力將可達 50 英里（80 公里），二氧化碳排放量（WLTP）低於 50 克/公里。同時透過原廠的調教，將保有原先燃油動力悅耳的聲浪表現，提供更豐富的駕駛樂趣。

Continental GT首次亮相於 2002 年，這款車可謂賓利重獲新生的代表作，使 Bentley 從原先年銷量僅約 1000 輛激增至超過 10000 輛，重新定義了品牌的現代形象。第二代 Continental GT 於 2010 年正式登場，最初搭載 W12 引擎，並於 2012 年推出 4.0 升 V8 選項。第三代 Continental GT 於 2018 年正式問世，採用全新平台、新引擎、新懸吊系統、全新電氣化架構及全新的內外觀設計，為競爭激烈的豪華 GT 市場樹立了新標竿。然而就在近日，Bentley 於北美市場宣布推出最後搭載純燃油 V8 引擎的 Edition 8 系列限量車型，包含了 Continental GT、Continental GT Convertible 和 Flying Spur，正式向傳統 V8 引擎告別，也宣示著新能源時代的到來。