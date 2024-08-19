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GoShare共享機車9／2費率調漲！新增「暫停模式」臨停更方便

▲GoShare漲價、暫停模式。（圖／翻攝自GoShare）

▲GoShare將在9／2調整隨借隨還、定點借還的費率，另外也推出「暫停模式」，隨借隨停更方便。（圖／翻攝自GoShare，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

上線滿5年、共有230萬用戶且在全台9大縣市服務的GoShare共享電動機車，預告將在9／2推出「暫停模式」，這項彈性計費方式將適用臨停需求，車輛租借期間切換至「暫停模式」每分鐘費率1元。另外，9／2起也將調整租借費率，依不同租借方式、車型調漲「前6-15分鐘起跳價」5-10元不等、「之後每分鐘費率」調漲0.5元不等。

▲GoShare漲價、暫停模式。（圖／翻攝自GoShare）

▲車輛租借滿6分鐘後即可切換至「暫停模式」，暫停模式下仍為租借車輛狀態，但無法進行騎乘；若要使用暫停模式，點選「結束騎乘」後選擇「切換至暫停模式」，之後若要再次出發就點擊「恢復騎乘」。

GoShare預告「暫停模式」將在9／2上線，不論是進超商、等人或是在GoShare營運範圍外的短暫停留，用戶不需再重新租借車輛，也不用擔心車輛被別人預約，規劃行程更輕鬆自在。9 / 2號起只要將GoShare App更新至最新版即可使用「暫停模式」，每趟租借滿6分鐘後即可在App啟用「暫停模式」，在該模式下費率為每分鐘1元。

除了新增「暫停模式」外，GoShare也將在9／2起調整「隨借隨還」、「定點借還」的費率，依不同租借方式、車型調漲「前6-15分鐘起跳價」5-10元不等、「之後每分鐘費率」調漲0.5元。

▲GoShare漲價、暫停模式。（圖／翻攝自GoShare）

▲GoShare 9／2起也調整費用，依不同租借方式、車型調漲前6-15分鐘起跳價5-10元、之後每分鐘費率調漲0.5元。

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