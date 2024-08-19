美規Nissan Altima取消2.0渦輪動力　台灣不受影響139.9萬販售中

▲2025美規Nissan Altima取消2.0升VC Turbo渦輪動力，僅保留2.5升自然進氣引擎。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前傳出要停產後，美規2025年式Nissan Altima也在近日亮相，原廠也調整動力編成，捨棄2.0升VC Turbo可變壓縮比渦輪動力，僅保留2.5升4缸自然進氣引擎，似乎已在為後續停產做準備。

美規新年式Altima取消原本2.0升可變壓縮比渦輪引擎（251匹馬力／37.7公斤米扭力），僅採單一2.5升4缸自然進氣引擎，搭配CVT變速箱具有最大馬力191匹／24.9公斤米扭力，採前輪驅動，另外也可選配全輪驅動。

另外，新年式Altima也增添SV Special Edition版本，具有與車身同色的後視鏡、後擾流、天窗與亮黑17吋輪圈，座艙則有雙區恆溫空調、12.3吋中控螢幕與手機無線充電版，另外也採類碳纖維飾版、可發光車側門檻、遠端遙控啟動等功能。

▲美規Altima也增添SV Special Edition特仕版，具有12.3吋中控螢幕。



美規新年式Altima除了改採單一2.5升自然進氣引擎外，車內中控螢幕也從7吋升級為8吋，並針對特定車型提供選配19吋輪圈的內容，當地售價自27,000美元起，折合新台幣約86.6萬元起。

至於台灣市場方面，目前Nissan Altima仍有販售，採2.0升VC Turbo可變壓縮比渦輪動力單一車型販售，具有19吋輪圈、ProPILOT智行安全系統、10氣囊、12.3吋中控螢幕、BOSE音響等配備，售價為139.9萬元。

▲台灣Nissan Altima採單一2.0升渦輪車型販售，售價為139.9萬。（圖／翻攝自Nissan官網）