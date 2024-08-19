預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

▲BMW汎德今（19）日展開530i預售，預售價339萬元。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德今（19）日展開530i M Sport預售，為全新第8代5系列汽油車型增添新選擇，新530i不僅動力更強、配備上也更豐富，全車採M Sport套件、光型變化智慧LED頭燈、M深藍色煞車套件等，預售價為339萬元。

▲530i配備更豐富，包括M Sport套件、M煞車套件、4區恆溫空調、雙前座電調通風跑車座椅等。



新530i與520i同樣搭載B48 2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，不過動力比520i更大，來到258匹馬力／40.8公斤米扭力，靜止加速破百為6.2秒。全車也搭載M Sport套件，具有光型變化LED頭燈、BMW飾光水箱護罩、全景玻璃車頂等。

▲530i同樣搭載B48 2.0升4缸渦輪引擎+48V輕油電系統，不過動力比520i的190匹還大，來到258匹馬力／40.8公斤米扭力。



新BMW 530i座艙則升級4區恆溫空調，具有雙12.5吋數位儀表／中控螢幕及BMW Operation System影音系統，另外也具有M Nappa真皮平底方向盤、全景玻璃車頂、雙前座電調通風座椅、Bowers & Wilkins頂級音響、頂級水晶中控套件等，後座也提供電動後擋窗簾與手動後側窗簾，在配備上更加豐富。

在加入530i後，目前BMW汎德5系列汽油車型共有520i、530i，售價分別為296萬、339萬（預售價），而i5電動房車則是eDrive40（329萬）、M40 xDrive（485萬）。

▲530i採M Nappa真皮平底方向盤、全景玻璃車頂，並具有電動後擋窗簾與手動後側窗簾。