ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

▲Acura 。（圖／翻攝自Acura）

▲Honda確認將推出一款類似NSX風格的電動跑車，最快在2027年亮相。（圖／翻攝自Acura，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

有「東洋法拉利」之稱的Honda（本田）NSX在2022年底停產，不過最近在蒙特利汽車周上，Acura執行副總透露確認將推出一款「類似NSX」的電動跑車，最快在2027年亮相。

Acura副總青山真司（Shinji Aoyama）證實，本田將在2027年或2028年推出一款新運動化車型，我們不會稱為NSX，但類似於NSX的新產品，並且是電動車而非油電動力。

▲Acura 。（圖／翻攝自Acura）

▲新電動跑車將搭載Zero Series平台，將具有更輕薄的電池、更寬敞的車室空間。

據了解，這款類似NSX風格的電動跑車，將搭載本田Zero Series電動車平台，該平台將在2026年登場，首搭車款為電動房車，後續才會是電動跑車。本田將透過Zero Series平台，打造電池更薄、車高更低的產品，並且具有更寬敞的車室空間。

第2代Honda NSX搭載3.5升V6雙渦輪引擎＋3具電動馬達、9速雙離合變速箱，具有綜效600匹馬力，靜止加速破百僅需2.1秒，全車採鋁合金、高剛性鋼材、碳纖維打造，當時競爭對手包括McLaren 650S、藍寶堅尼Huracan、法拉利488等。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車本田AcuraNSX電動平台東洋法拉利V6渦輪馬達油電

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

福特「野馬60周年版」推新色！限時限量販售、再搭專屬套件

福特「野馬60周年版」推新色！限時限量販售、再搭專屬套件

Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

最新文章

福特「野馬60周年版」推新色2024-08-19

Honda確認推出「類NSX」電動跑車2024-08-19

揭開Maserati GT2 Stradale神秘面紗2024-08-19

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變2024-08-19

GoShare共享電動機車9／2費率漲2024-08-19

台灣BMW 530i預售339萬2024-08-19

美規Altima取消2.0渦輪動力2024-08-19

邁巴赫旗艦敞篷跑車SL 680亮相2024-08-18

「納智捷n7」征戰越野賽奪分組冠軍2024-08-18

台中F1賽車活動黃牛票1張7000元2024-08-18

熱門文章

【周焦點】MG4停售、國產7人座油耗曝2024-08-17

入手多23萬！台灣福斯Tiguan車系大調整2024-08-18

「國產7人座、新Kuga」送測油耗曝光2024-08-14

邁巴赫旗艦敞篷跑車SL 680亮相2024-08-18

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

台灣BMW 530i預售339萬2024-08-19

「新年式Mazda 3」日本開賣2024-08-18

台灣Hyundai最便宜電動休旅發表確認2024-08-15

美規Altima取消2.0渦輪動力2024-08-19

台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變2024-08-19

相關新聞

GoShare共享機車9／2費率調漲！新增「暫停模式」臨停更方便

GoShare共享機車9／2費率調漲！新增「暫停模式」臨停更方便

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

美規Nissan Altima取消2.0渦輪動力　台灣不受影響139.9萬販售中

美規Nissan Altima取消2.0渦輪動力　台灣不受影響139.9萬販售中

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

賓士「V-Class豪華商旅2度小改款」陸開始預售！僅提供V300汽油動力

賓士「V-Class豪華商旅2度小改款」陸開始預售！僅提供V300汽油動力

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

145.8萬起、入手多23萬！台灣「福斯Tiguan休旅」車系大調整

145.8萬起、入手多23萬！台灣「福斯Tiguan休旅」車系大調整

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

國產全新7人座MPV、改款福特Kuga現身！7月台灣能源局油耗公開

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

邁巴赫「旗艦敞篷跑車SL 680」亮相！引擎蓋＆頂篷滿滿肉粽標超貴氣

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

預售339萬！台灣BMW「530i豪華房車」開賣　動力配備都更香

「新年式Mazda 3」日本開賣！配備安全升級　折合新台幣48萬

「新年式Mazda 3」日本開賣！配備安全升級　折合新台幣48萬

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

台灣Hyundai「最便宜電動休旅」發表確認！大改款Kona 8月見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366