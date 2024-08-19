Honda確認推出「類NSX」電動跑車　最快2027年亮相！

▲Honda確認將推出一款類似NSX風格的電動跑車，最快在2027年亮相。（圖／翻攝自Acura，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

有「東洋法拉利」之稱的Honda（本田）NSX在2022年底停產，不過最近在蒙特利汽車周上，Acura執行副總透露確認將推出一款「類似NSX」的電動跑車，最快在2027年亮相。

Acura副總青山真司（Shinji Aoyama）證實，本田將在2027年或2028年推出一款新運動化車型，我們不會稱為NSX，但類似於NSX的新產品，並且是電動車而非油電動力。

▲新電動跑車將搭載Zero Series平台，將具有更輕薄的電池、更寬敞的車室空間。



據了解，這款類似NSX風格的電動跑車，將搭載本田Zero Series電動車平台，該平台將在2026年登場，首搭車款為電動房車，後續才會是電動跑車。本田將透過Zero Series平台，打造電池更薄、車高更低的產品，並且具有更寬敞的車室空間。

第2代Honda NSX搭載3.5升V6雙渦輪引擎＋3具電動馬達、9速雙離合變速箱，具有綜效600匹馬力，靜止加速破百僅需2.1秒，全車採鋁合金、高剛性鋼材、碳纖維打造，當時競爭對手包括McLaren 650S、藍寶堅尼Huracan、法拉利488等。