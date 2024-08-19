台灣「國產大通7人座MPV」今年問世有變數！恐被零件自製率新制卡關

▲原本傳今年9月登場的大通G50 Plus，恐因政府新制延後上市！（圖／翻攝自大通）

記者徐煜展／綜合報導

正在最後籌備階段的台灣大通G50 Plus，原本預計今年9月登場，恐因經濟部國產零件自製率延後上市，想要看到大通G50 Plus的消費者，可能還要再等等了！

▲經濟部新制衝擊，MG、未上市的大通都在影響範圍。

8月1日最新上路的經濟部零件自製率，讓MG4不得不暫時停售，而MG HS、ZS也變成限量接單，除了MG，正在籌備的大通品牌也在新制影響範圍，日前經銷端已開始招兵買馬，加上裕隆汽車分別在能源局、噪音測試等完成送測階段，但眼看離盛傳的9月登場時間越來越近，官方遲遲都未有進一步官宣消息，不意外就是受到政府新制卡關。

在新制要求下，未上市新車必須達到第1年15%、第2年25%、第3年35%國產零件比率，若要符合新制要求，在台零件認證最少也需要6個月時間，因此想要在9月看到大通G50 Plus，可能有不小難度。

▲台灣大通G50 Plus將採用1.5升渦輪。

大通日前於7月能源局油耗曝光，由裕隆汽車送測，屆時預計會以「台灣大通」對外溝通上市，新車採用1.5升汽油渦輪，搭配7速自排變速箱，市區油耗10.96km/L、高速15.92km/L、平均13.7km/L，達4級能源效率。