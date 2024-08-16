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台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了

▲台灣MG4電動車「官網暫停接單」！受國產自製率新制衝擊原廠回應了。（圖／記者徐煜展攝）

▲MG4

▲恐受國產自製率影響，無預警下架MG4。（圖／翻攝自MG、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

今年8月1日經濟部祭出國產汽車零件自製率新制，實則影響到不少大陸品牌，MG、大通首當其衝，而8月16日11點台灣MG官網無預警停止MG4線上接單，官方也在官網公告最新回應。

台灣MG於官網表示，一直以來嚴格遵守並符合政府法規，未來持續強化在地供應鏈合作，積極促進台灣汽車工業發展，至於MG4暫停接單，新車交付至8月底，已完成訂單的交易條件不變，HS、ZS則進行零件盤點，下訂車主不受影響，接下來將採限量接單（官方說明連結）

至於MG4何時恢復正常供應，目前還無進一步消息，不過據了解，目前台灣MG4因零件自製率尚未達到要求，因此才會暫時下架。

▲恐受國產自製率影響，台灣MG4暫停接單。（圖／翻攝自）

▲原本官網線上訂車的MG4，已無預警取消。

台灣MG4官網無預警暫停接單，令人聯想起對於8月1日新制度上路，事實上，中華汽車已在8月15日對外回應，支持政府新政策，並推動加速在地化產業推進。

中華汽車對於新制表態支持，為了將加速與其他產業合作，加速旗下汽車零件開模、組裝、驗證等階段，讓未來旗下汽車能達到政府要求的3年內達到35%。

事實上，新制度上路確實對MG有不少影響，原廠在官網最新聲明，因應政府於2024年8月1日實施之【在地化供應鏈合作價值比率】新政策，對於8月底後無法完成交付訂單的MG4準車主深表歉意，我們正積極克服政策要求與滿足自製率規定，待符合相關規定恢復生產後，將努力盡早交付車輛，在此期間，懇請準車主給我們多點時間、理解與耐心。

▲7月能源局油耗送測有亮點，揭露大通G50 Plus與改款新Kuga。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

▲中華汽車支持政府新制，並加速在地產業推動，達到新制要求。

中華汽車自代理MG後，HS、ZS、MG4為台灣消費者帶來不一樣的新選擇，成功打下品牌知名度，接下來裕隆汽車也送測上汽大通G50 Plus MPV，雖尚未提到後續經銷商與代理，但可確定的是，大通G50 Plus MPV已在最後籌備階段，未來國產化上市，也勢必要達到政府新制要求。

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