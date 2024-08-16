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HONDA「豪華全新跑旅」登場！首搭全新平台　超帥顏值還有大空間

▲HONDA豪華品牌Acura發表全新電動跑旅！（圖／翻攝自Acura）

▲HONDA豪華品牌Acura發表全新電動跑旅！（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA旗下豪華高端品牌Acura，繼ZDX首款電動休旅後，再接再厲於今年的圓石灘車展帶來更驚豔的作品，命名為Acura Performance EV概念車，不僅首搭全新電動車平台，並具備不俗的車室空間以及前衛未來高顏值，最快將在2025年量產上市！假想敵可能就是日前才剛上市不久的保時捷Macan EV。

▲HONDA豪華品牌Acura發表全新電動跑旅！（圖／翻攝自Acura）

▲Performance EV搭載全新開發平台，並非來自HONDA與GM通用汽車合作技術。

Acura ZDX日前才剛在北美開賣不久，原廠又推出Performance EV全新概念休旅，該車與ZDX技術大有不同，並非採用HONDA與GM通用汽車合作的Ultium平台，而是採用最新世代的技術打造，演繹未來家族發展走向。

Acura Performance EV把性能、電動車作相當好的詮釋，長車頭設計配上侵略性十足的保桿與狹長LED頭燈，散發出殺氣騰騰的氣勢，新車前方、車側都採用浮誇的通風口，配上295/35R23胎圈，展現更強的攻擊性。

▲HONDA豪華品牌Acura發表全新電動跑旅！（圖／翻攝自Acura）

▲HONDA豪華品牌Acura發表全新電動跑旅！（圖／翻攝自Acura）

▲Performance EV融合旗下經典的HONDA NSX設計。

該車取消傳統後視鏡，整車流線動感十足，能優化續航力，從某些角度上，Performance EV看起來頗有致敬Aston Martin美學，而車尾造型則來自旗下大名鼎鼎的HONDA NSX。

隨著新車發表亮相，原廠表示將於2025年量產，計劃於美國俄亥俄州生產，原廠高層另外表示，未來將持續研發更多的電氣化作品，提供顧客令人興奮的駕駛體驗。

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關鍵字：HONDAAcuraPrecision EV ConceptEV休旅車概念車SUVPerformance EV

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