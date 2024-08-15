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改款「新Hyundai Tucson」特仕車登場！外觀、內裝都有亮點

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

第4代Hyundai Tucson自2023年11月推出小改款，並陸續在全球市場開賣，近來為了慶祝品牌在歐洲征戰20年的成功，針對主力的Tucson休旅，推出Tucson 20th Anniversary Edition 20周年紀念款，而且還是沒限量！

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

▲外觀採用特殊消光綠塗裝，配上專屬的深灰色鋁圈與黑色套件。

台灣想要看到最新小改款Hyundai Tucson，預計明年就有進一步消息，近日歐洲推出的Tucson 20th Anniversary Edition 20外觀、內裝都頗有新意，首先在外觀方面，20周年採用專屬的松綠色消光塗裝，不僅提供顏值帥氣，在光影的折射下，還能呈現不同的視覺效果，增加不少摩登的都會時尚風。

除了有討喜專屬的新車色，外觀套件同樣配有訂製的19吋深灰色鋁圈，水箱護罩、後視鏡等細節處，施以黑色烤漆來提高視覺對比，車尾並鑲上特殊的20周年紀念徽飾，彰顯特仕車不凡的收藏價值。

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

▲歐洲推出小改款Hyundai Tucson特仕車，慶賀征戰20年汗馬功勞。（圖／翻攝自Hyundai）

▲內裝呼應外觀採用松綠色縫線，黑色皮革搭配紡織絨呈現出色的質感。

內裝也是相當有看頭，黑色皮革搭配紡織絨提高車內的豪華質感，並呼應外觀主題，車艙以黑色作為基底，並用上松綠色縫線，在前排座椅頭枕、門飾板等處都能見到20周年專屬徽飾。

小改款Hyundai Tucson在歐洲提供1.6升汽油、柴油渦輪等動力，都支援輕油電技術，來精進油耗表現，另還有更節能的1.6升PHEV插電式油電動力，未來台灣小改款動力預計維持1.6升汽油渦輪等配置。

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