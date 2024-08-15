「新一代MG5」外觀內裝都公開！車艙有感大升級　1.5升渦輪馬力180匹

▲新一代MG5揭露完整外觀、內裝、動力細節。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸原廠稱為新一代的MG5，即將在8月底成都車展首發，日前無預警釋出外觀廠照引起不少台灣車迷敲碗導入，近日又追加釋出內裝、動力細節，讓新一代MG5尚未發表已經全部被看光光！

▲新一代MG5維持1.5升渦輪搭配7速自手排變速箱。

大陸原廠雖稱為新一代MG5，但其實底盤平台、動力與現行款相當，不過外觀、內裝更新算是相當有感，讓不少台灣車迷期待未來是否有導入機會。新MG5外型採用更跑格、更具侵略氣息的直瀑水箱護罩，看起來頗像致敬海神瑪莎拉蒂。

新一代MG5尺碼4,715x1,842x1,473mm、軸距2,680mm，與舊款相當，而動力維持1.5升渦輪引擎，搭配7速DCT自手排變速箱，擁有181匹馬力、29.1公斤米扭力。

▲內裝配備安全有感升級，導入全新的12.3吋數位儀錶。

內裝相較外觀、動力來說可說是大工程換新，排檔、中控台、多媒體螢幕、方向盤都全數修改，整體視覺看起來清爽俐落，而亮點導入的全新12.3吋數位儀錶，其資訊、配色更討喜，為新MG5帶來更有加分的科技感。

在安全配備上，MG5也符合潮流趨勢，搭載符合L2等級的MG Pilot輔助駕駛科技，並具備原廠號稱可達540度高清的環景攝影，為新MG5帶來更完善的行車安全保護。