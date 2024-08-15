改款「新Hyundai Custin」7人座MPV突襲亮相！外觀更好看、車艙更舒適

▲台灣有在賣的Hyundai Custin，大陸突襲釋出小改款。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於2022年國產上市的7人座MPV Hyundai Custin，近來大陸北京現代於8月15日突襲釋出最新小改款車型，透過外觀整容，車艙配備座椅升級，新Hyundai Custin不僅外型更好看，內艙格局更舒適討喜！

台灣於2022年導入國產Hyundai Custin，售價132.9萬起，剛好填補HONDA odyssey、TOYOTA Previa停產遺憾，市面上可算是一枝獨秀目前毫無直接競爭對手。事實上，台灣Hyundai Custin其實就是來自北京現代的Custo（庫斯途），大陸原廠突襲釋出小改款廠照，預告8月底成都車展發表。

外觀設計上，大陸新Hyundai Custo維持辨識度超高的楔形排列的水箱護罩，並在周圍、兩側的進氣孔新增銀色鍍鉻飾條妝點，讓視覺增加不少高貴氣息，並導入新的日行燈組，還具有迎賓功能，整體儀式奢華感拉好拉滿。

▲車側以高亮鍍鉻飾條搭配黑車頂，並換上新的18吋銀色鋁圈。

車側線條依舊，維持高雅的都會風格，與車頭銀色飾條呼應，側裙等處同樣採用高亮鍍鉻銀色套件，同時搭配黑色車頂設計，營造懸浮式風格，達到降低車高的視覺效果，讓新Hyundai Custo看起來不老氣、不笨重。

▲新Custo針對空間等細節配備優化，帶來更討喜的行路質感。

內裝配有10.4吋中控螢幕、4幅造型的方向盤、電子按鍵式排檔，並以金屬紋路與木紋飾板搭配，整體質感仍是相當講究，小改款針對前方腿部空間優化，而後排的重頭戲也沒讓人失望，採用舒適的零重力座椅、雙側電動滑門等貼心照料後排乘客。

2排座椅擁有更多角度收折，加上可打平的第3排座椅，創造更多元的車室空間規劃，新車預計針對多媒體與智慧輔助駕駛優化，不僅配有多達24項的輔助駕駛科技，更能支援下載多項娛樂APP，動力上維持不變，提供1.5、2.0升等渦輪配置。