「納智捷n7」征戰越野賽奪分組冠軍！首款電動車完賽破紀錄

▲納智捷成為首款參加國際越野賽的電動車，更拿下分組冠軍！（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

中華安駕學會理事長亞洲車神陳和皇率領團隊，征戰8月泰國越野賽事拿下好成績，以改裝後的納智捷n7拿下分組冠軍，不僅是首款電動車參戰越野賽事，更創下完賽達成新紀錄里程碑！

第二十九屆亞洲越野拉力賽（FIA Asia Cross Country Rally）於2024年8月11日至17日，日前賽事完美落幕，而代表台灣參戰的陳和皇團隊，使用車輛正是台灣納智捷n7電動車，成為本屆泰國越野拉力賽焦點。

▲納智捷n7不僅是賽事中首次參加的電動車款，並跑出完賽好成績。

亞洲車神陳和皇帶領著由消防種子教官一同組成的New i Taiwan Rally Team

征服了為期7天、全程2,100公里的漫長挑戰，納智捷n7是該賽事首次參賽的電動車，且首戰即成功完賽並奪下分組冠軍，團隊、車輛展現堅強的意志，克服極限路況，順利完賽。

中華安駕學會持續落實「以賽代訓」，進行消防救災高階越野駕駛種子教官訓練。，為消防員駕駛救難車行使任務時，透過國際拉力賽之嚴峻考驗，取得實務經驗，落實安駕救災之使命，而納智捷n7首次參賽就拿下分組冠軍與完賽好成績！