特斯拉「最入門、最便宜的Model 3」開賣！配備拔光折合新台幣110萬

▲墨西哥推出簡配版新特斯拉Model 3，壓低入手門檻！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

為了進一步拓展市佔率，海外特斯拉Tesla於墨西哥推出最入門、配備拔光光的簡配版，當地售價換算約3.5萬美金，折合新台幣110萬，若在墨西哥市場反應不錯的話，未來不排除也會在其他市場推出！

▲配備取消皮質座椅、氣氛燈、後座影音觸控螢幕。

墨西哥最便宜的Model 3新版本，相較美國的標準款來說，便宜4,000美金，約新台幣12萬，在配備上一切從簡，標準款的皮質座椅換成織布材質，取消環艙氣氛燈，僅有白色單一顏色，另外小改款Model 3亮眼的後座影音操控螢幕也拔除，僅有出風口與Type-C充電孔。

▲台灣Model 3 Performance最快今年9月開始交車。

在動力上與其他市場相同，新推出入門款採單馬達後驅配置，而在台灣市場上，於今年3月推出小改款特斯拉Model 3，採單馬達後驅、長續航四驅等，售價為169.99萬、199.99萬。

台灣更在今年4月開放Model 3 Performance頂規性能款，售價233.79萬，採雙馬達四驅，擁有460匹馬力，以及更熱血的底盤調校，台灣預計今年9月展開Model 3 Performance交車。