改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

▲大陸豐田內部簡報流出，揭露RAV4改款動向。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一汽豐田意外流出改款新TOYOTA RAV4（當地稱榮放）資訊，其內部簡報曝光新RAV4改款動向，包含外觀、內裝升級，帶來更有誠意的視覺新意，動力配置預期維持2.0升汽油、2.5升油電兩種配置。

▲大陸改款新RAV4外型針對車頭、車側、車尾進行修改。（圖／翻攝自《汽車之家》）

從一汽豐田的內部簡報得知，重點的改款新TOYOTA RAV4，車頭著重在水箱護罩、下擾流等部分進行修飾，相較舊款的斯文形象，整容過後的新RAV4帶來更有粗獷的霸氣感，增添不少氣勢。

在車側部分也做了一些修改，導入新設計的側裙造型，後方車尾針對後擋風玻璃周圍飾板調整，另外後方下擾流保桿設計也經過重新修改，整體搭配起來，新RAV4在外型上頗有新意。

▲車內針對用料材質升級，導入木紋、鋼琴黑色烤漆飾板。

車內鋪陳格局大致與現行款相當，但大幅針對用料材質、細節作升級調整，包含中控台、門飾板、中央扶手等，用上大量木紋、鋼琴黑色烤漆等材質點綴，並導入提高視覺層次的車縫線，新RAV4內裝質感有感提升。

動力預期維持不變，提供2.0升汽油、2.5升油電兩種配置，與台灣大同小異，值得一提的是，日前海外曾捕獲到疑似第6代大改款TOYOTA RAV4測試車，全新一代TOYOTA RAV4有消息表示，有望在今年底至明年上半季登場。