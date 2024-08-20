福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

▲福特釋出新年式Explorer，預告現身成都車展。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

大陸長安福特Ford推出新年式Explorer休旅，預告會在8月底的成都車展現身，新車外觀、內裝鋪陳不變，不過有針對動力、科技系統作升級，讓新年式Explorer不僅擁有更強的性能，數位座艙實現更聰明的互動服務。

▲新年式繼續提供搶眼的崑崙巔峰版。

大陸新年式福特Explorer維持2種不同外觀設計，分為標準、崑崙巔峰版兩種版本，崑崙巔峰版以搶眼的橘色作為主打，可選擇特殊的橘色車漆，另有橘色飾板互相搭配，崑崙巔峰版呈現比標準款更活潑的視覺效果。

▲新車強化升級SYNC+3.0新系統，帶來方便的智慧語音與多項互動。

崑崙巔峰版不僅擁有專屬的造型，並還提供越野套件，配有全地形越野專用輪胎，帶來更強、更豐富的地形越野適應能力。內裝升級魔鬼藏在細節裡，大面積的儀錶與延伸至副駕的多媒體螢幕，導入SYNC+3.0新系統，並增加Carplay、連續語音指令、BlueCruise智駕主動駕駛輔助系統、ANC主動降噪系統，實現人與車輛更聰明的互動服務。

動力維持2.3升渦輪引擎，搭配10手自排速變速箱，馬力從原本的276匹調漲至289匹，並具備強悍的四驅越野、拖曳能力，油箱容積從73L擴充到81L，新年式Explorer變得更會跑。台灣市場福特六和過去曾展出Explorer，但可惜的是，後續並無實際導入計劃。