「新年式Nissan X-Trail」北美率先開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

▲北美搶先開賣新年式Nissan X-Trail。（圖／翻攝自Nisasn）

記者徐煜展／綜合報導

最早於北美釋出的小改款Nissan X-Trail，北美日前率先推出新年式，X-Trail作為北美原廠暢銷車型，新年式可是祭出不少新花招強化買氣，其中最屬新推出的Rock Creek Edition特仕車為最大亮點！

▲Rock Creek Edition特仕車換上一身勁裝，展現越野特性高顏值。

北美新年式Nissan X-Trail加上特仕車共計有9款車型可選，入手價美金30,620元，折合新台幣97萬，而新推出的Rock Creek Edition特仕車則為高規車型，售價來到36,810美金，折合新台幣117萬。

新年式Nissan X-Trail外型、內裝與小改款相當，具備完整的ProPILOT輔助駕駛，更搭載3D可切換角度的環景攝影等，讓Nissan X-Trail帶來更嚴格的車輛安全把關。

▲內裝加入搶眼的紅色車縫線。

新年式亮點為新推出的Rock Creek Edition特仕車，新車賦予大量精心打造的空力套件，換上更霸氣的黑色水箱護罩，前後保桿特別加上紅色飾條點綴，加上車頂的行李架等，營造出強烈的戶外越野粗獷風。

車內也有不少看點，讓喜愛越野買家方便清潔保養，特別採用防水功能的皮革座椅，而座椅、方向盤、車內縫線都用上呼應外觀主題的熔岩紅配色，不僅提高視覺層次感，也強化不少質感。動力維持1.5升3缸渦輪引擎，可輸出201匹馬力、31.1公斤米扭力。