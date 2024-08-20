Aston Martin「旗艦GT跑車」釋預告　V12引擎大升級、聲浪搶先聽

▲影片來源：Aston Martin



記者林鼎智／綜合報導

Aston Martin釋出新2025年式Vanquish預告，同時也帶來大幅重新設計的V12雙渦輪引擎聲浪，將使V12 Vanquish比法拉利12Cilindri強悍，同時也比自家DBS 770 Ultimate還強大。

▲Aston Martin釋出2025年式Vanquish預告，該車延續V12動力，並進行大幅升級優化。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）



Aston Martin在官方社群媒體上釋出一張預告，內容寫著「ALL WILL BE VANQUISHED」，同時官網也一併更新、並且在網頁上也提供一段34秒影片，讓車迷聆聽V12引擎天籟。

原廠表示，新年式Vanquish針對V12引擎缸體進行強化，換上新的曲軸連桿與缸頭設計，另外也優化了雙渦輪增壓器、重新修改凸輪軸，並換上高效燃油噴射系統、進排氣優化等，使最大馬力達到824匹／102公斤米扭力，比DBS 770 Ultimate還強大。

預告影片中也顯示V12具有碳纖維引擎飾蓋，不過並無公布排氣量及發表時程，但距離正式亮相並不會太久。

▲在原廠針對V12缸體、進排氣與燃油噴射系統強化下，這具V12雙渦輪引擎最大馬力達到824匹／102公斤米扭力，圖為2018 Aston Martin Vanquish S Ultimate。