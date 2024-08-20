保時捷「中置後驅跑車」海外官網下架　大改款轉為電動車明年登場

▲保時捷印度官網下架718，似乎已為明年大改款做準備，也宣告718燃油車型將走入歷史。（圖／翻攝自Porsche India）



記者林鼎智／綜合報導

在屢屢傳出下一代將轉為電動車、全面捨棄燃油引擎後，近日保時捷（Porsche）印度官網也率先下架718車系，使這款中置後驅跑車無法再下訂，似乎已為明年電動車款做準備。

此次印度保時捷成為第一個在官網下架718車系的市場，事實上，現行款718今年就曾因歐盟7月實施的網路安全準則影響，可能無法在歐盟市場販售，儘管後續不受影響，但考量到現行款早於2016年上市，也適逢產品週期尾聲，有望最快在明年迎來大改款車型，並以電動跑車的方式上市。

▲現行款第4代718自2016年上市，也適逢大改款更新之際，圖為718 Spyder RS車型 。（圖／翻攝自Porsche）



不過，新718車系並不會與現行Macan、Cayenne採燃油、電動車併售的方式（依不同市場而定），將以全球統一為電動車的定位販售，因此現行款將會是718車系汽油動力的最終章。

至於電動718先前也被外媒捕獲過測試車，將與Macan電動車同樣搭載PPE電動車平台，具有800V電能架構，預料動力輸出也會比現行款更大，並率先以單馬達後驅車型販售。

▲大改款718將轉型電動跑車，先前也在紐柏林賽道積極測試，預計明年中就會上市。（圖／Youtube／CarSpyMedia）