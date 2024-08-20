奧迪「小改款RS3」登場！經典5缸動力、電控優化折新台幣233.3萬

▲2025 Audi RS3小改款亮相！維持經典直列5缸渦輪動力，同時也在內外觀、電控系統上優化。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

不久前才打敗BMW M2、刷新紐柏林賽道單圈成績的奧迪（Audi） RS3小改款車型正式亮相。新RS3維持經典直列5缸渦輪引擎，並在內、外觀與配備上升級，更具戰鬥氣息！

小改款RS3換上重新設計的水箱護罩、搭配Matrix LED矩陣式頭燈、並可選擇3種日行燈模式，展現奧迪燈光科技的先進技術；單體式水箱護罩搭配黑色飾版，下氣壩也採3開口設計，視覺上也讓車頭更寬、更有氣勢。

▲新RS3的車頭看起來更寬大、標配19吋輪圈。



車尾則換上新的尾燈造型，並在後保桿有鮮明後下擴散器、大口徑橢圓形尾管，原廠提供Kyalami Green綠、Kemora Grey灰、Metallic Ascari Blue金屬藍與Progressive Red紅等車色，標配19吋霧黑輪圈，另外也可選擇消光灰或亮光黑版本。

▲新RS3車尾採橢圓形大口徑尾管，後下擴散器也更鮮明。



車內也有明顯變化，新RS3可選配碳纖維桶型座椅，該座椅側邊採Nappa真皮、中央為超細纖維材質、椅背為霧面碳纖維，另外也採新方向盤，具有12點鐘紅色標記，搭配更扁平的排檔桿、鮮紅縫線，讓座艙充滿熱血氛圍。

▲座艙可選碳纖維RS桶型座椅，另外也換上新款方向盤。



動力上，RS3維持2.5升直列5缸汽油渦輪引擎，具有400匹馬力／51公斤米扭力，靜止加速破百只要3.8秒，極速達290km／h。原廠此番也優化扭矩導引系統、電子穩定控制、主動式懸吊系統等，可避免轉向不足，並提供更高速的彎道動態表現。

目前新RS3 Sportback已在德國開放預訂，當地售價自66,000歐元起，折合新台幣約233.3萬元。

▲RS3目前已在德國開賣，RS3 Sportback當地售價自66,000歐元起，折合新台幣約233.3萬元。