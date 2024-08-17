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【周焦點】台灣MG4停售、HS與ZS限量接單　國產7人座、休旅油耗曝光

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

8月1日經濟部祭出的國產車零件自製率新制，MG首當其衝，於8月16日無預警下架MG4電動車，HS、ZS也改成限量接單；大通國產全新7人座MPV與改款新福特Kuga現身能源局，為最後上市作準備；台灣南陽Hyundai籌備的Mufasa國產跨界休旅也曝光，準備在今年與TOYOTA Corolla Cross神車過招。

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲一周焦點

▲台灣MG4官網下架停售，HS、ZS採限量接單。

8月1日經濟部針對國產實施嚴苛的零件自製率新制，未來3年內需達到國產零件自製率35%，也因此讓台灣MG4必須短暫下架（連結），後續將針對零件供應商等作重新規劃，HS、ZS則進行零件盤點，下訂車主不受影響，接下來將採限量接單。

中華汽車另對於新制表態支持，為了將加速與其他產業合作，加速旗下汽車零件開模、組裝、驗證等階段，讓未來旗下汽車能達到政府要求的3年內達到35%。事實上，不僅MG，就連裕隆汽車送測的上汽大通G50 Plus 7人座MPV，也在新制的影響範圍。

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲國產新車重頭戲，大通G50 Plus、改款新福特Kuga現身7月能源局油耗。

7月的能源局揭露不少國產重點車（連結），裕隆汽車送測的大通G50 Plus MPV現身名單中，採1.5升渦輪，搭配7速自排變速箱，平均油耗13.7km/L達4級能源效率；改款福特Kuga也在7月完成油耗送測，Kuga送測為2.0升渦輪，平均油耗12.5km/L，預計後續還會有1.5升渦輪。

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲Mufasa曝光7月生產18輛，並採用2.0升自然進氣。

鎖定強敵TOYOTA Corolla Cross而來，台灣Hyundai Mufasa揭露更多資訊（連結），台灣區車輛工業同業公會曝光7月生產18輛Mufasa，間接透露台灣Mufasa採用與大陸相同的2.0升自然進氣引擎，預計今年底前上市！

▲國產零件新制衝擊MG、全新大通MPV、改款福特Kuga現身能源局。（圖／翻攝自各車廠）

▲小改款TOYOTA Corolla Cross有望在第3季登場！

TOYOTA Corolla Cross改款好事近了，近來經銷端已有進一步消息流出（連結），將針對現行款Corolla Cross加強銷售出清，這也就表示，改款新Corolla Cross有機會在第3季登場，並換上全新造型與升級電子手剎車。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MG4MGFORDKugaTOYOTACorolla CrosshyundaiMufasa一周焦點

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