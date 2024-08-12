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台灣「改款新TOYOTA Corolla Cross」要來了！全新造型傳最快9月見

▲經銷端曝現行款開始出清，最快9月登場！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲經銷端曝現行款開始出清，最快9月登場！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

繼泰國、菲律賓陸續上市亞太規改款新TOYOTA Corolla Cross後，台灣終於有了進一步消息，經銷端有消息表示，現行款TOYOTA Corolla Cross已在開始陸續出清，傳出最快9月有望就能看到小改款TOYOTA Corolla Cross！

▲經銷端曝現行款開始出清，最快9月登場！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣外型預計跟進亞太規設計。

今年2月於泰國首發亞太規改款新TOYOTA Corolla Cross，更在4月於菲律賓上架，雖然改款新TOYOTA Corolla Cross並未在台灣和泰公開表明計劃內，但由於亞太規與台灣市場相關，加上泰國、菲律賓陸續上市，台灣一度有傳聞新Corolla Cross將在第3季上陣。

剛在7月繳出破4千輛驚人成績的TOYOTA Corolla Cross，經銷端已有風聲流出，計劃開始出清現行款，預計在農曆民俗月過後，台灣就有望看到新Corolla Cross登台。

▲經銷端曝現行款開始出清，最快9月登場！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝有望藉由小改款導入敲碗已久的電子手剎車。

小改款TOYOTA Corolla Cross外型預計比照亞太規，採用點陣式水箱護罩，結合細長的LED頭燈組、兩側加大的進氣孔，改款新Corolla Cross造型引起不少台灣、全球車迷討論，引起話題的新造型台灣未來預計也將採用。

內裝因應小改款有感升級，採用新的10吋多媒體螢幕，支援無線Android Auto、Apple CarPlay手機連結，並導入電子手剎車等流行配備，全車系採7具安全氣囊與TSS防護科技，整合ACC（附Stop & Go）、AEB等趨勢功能。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅油電Corolla Sport掀背鋼砲

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