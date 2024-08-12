台灣BMW「新年式iX」上市！漲9萬、標配後軸轉向＆氣壓懸吊系統

▲BMW汎德今（12）日發表新年式BMW iX，新年式標配升級後軸轉向系統、前後軸自動水平氣壓懸吊，入手門檻漲9萬來到348萬起。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前官網頁面提前曝光後（報導請點此），BMW總代理汎德今（12）日正式發表2025年式BMW iX電動休旅，新年式全面升級前後軸自動水平氣壓懸吊系統、整合式後軸轉向系統，共有xDrive40、xDrive50、M60三車型，售價自348萬起，入手門檻較先前調漲9萬元。

2025年式BMX iX

xDrive40：348萬（漲9萬）

xDrive 50：448萬（漲9萬）

M60：638萬（不變）

▲新年式iX升級的後軸轉向系統最多可達3.2°轉向角度，可進一步提升車輛靈活性、穩定性。

此次新年式iX皆升級前後軸自動水平氣壓懸吊系統、整合式後軸轉向系統，其中xDrive40、xDrive 50皆調漲9萬，而M60車型則維持不變。新升級的前後軸自動水平氣壓懸吊系統可在Sport模式下降低10mm車高、並提供升高20mm的範圍調整；而後軸轉向系統可提供最大3.2°的後軸轉向角度，進一步提升車輛靈活性、穩定性。

新iX座艙同樣採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並搭配BMW Operating 8.5影音系統，具有BMW手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航，搭配豪華型4區恆溫空調、水晶內裝套件，帶來舒適車艙感受。

▲座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭配BMW Operating 8.5影音系統。



動力上，iX xDrive40車型搭載雙馬達、76.6kWh電池，具有326匹／64.2公斤米扭力，WLTP續航425公里；xDrive 50則是搭載111.5kWh電池，具523匹／78公斤米扭力、630公里續航力，至於M60車型則是619匹／112.2公斤米，續航561公里，0-100km／h加速僅需3.8秒。

▲新年式iX升級的前後軸自動水平氣壓懸吊系統可在Sport模式下降低10mm車高、並提供升高20mm的調整。