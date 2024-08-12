ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣BMW「新年式iX」上市！漲9萬、標配後軸轉向＆氣壓懸吊系統

▲2025新年式BMW iX 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW汎德今（12）日發表新年式BMW iX，新年式標配升級後軸轉向系統、前後軸自動水平氣壓懸吊，入手門檻漲9萬來到348萬起。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在先前官網頁面提前曝光後（報導請點此），BMW總代理汎德今（12）日正式發表2025年式BMW iX電動休旅，新年式全面升級前後軸自動水平氣壓懸吊系統、整合式後軸轉向系統，共有xDrive40、xDrive50、M60三車型，售價自348萬起，入手門檻較先前調漲9萬元。

2025年式BMX iX
xDrive40：348萬（漲9萬）
xDrive 50：448萬（漲9萬）
M60：638萬（不變）

▲2025新年式BMW iX 。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式iX升級的後軸轉向系統最多可達3.2°轉向角度，可進一步提升車輛靈活性、穩定性。

此次新年式iX皆升級前後軸自動水平氣壓懸吊系統、整合式後軸轉向系統，其中xDrive40、xDrive 50皆調漲9萬，而M60車型則維持不變。新升級的前後軸自動水平氣壓懸吊系統可在Sport模式下降低10mm車高、並提供升高20mm的範圍調整；而後軸轉向系統可提供最大3.2°的後軸轉向角度，進一步提升車輛靈活性、穩定性。

新iX座艙同樣採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，並搭配BMW Operating 8.5影音系統，具有BMW手機數位鑰匙2.0、AR擴增實境導航，搭配豪華型4區恆溫空調、水晶內裝套件，帶來舒適車艙感受。

▲2025新年式BMW iX 。（圖／翻攝自BMW）

▲2025新年式BMW iX 。（圖／翻攝自BMW）

▲座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，搭配BMW Operating 8.5影音系統。

動力上，iX xDrive40車型搭載雙馬達、76.6kWh電池，具有326匹／64.2公斤米扭力，WLTP續航425公里；xDrive 50則是搭載111.5kWh電池，具523匹／78公斤米扭力、630公里續航力，至於M60車型則是619匹／112.2公斤米，續航561公里，0-100km／h加速僅需3.8秒。

▲2025新年式BMW iX 。（圖／翻攝自BMW）

▲新年式iX升級的前後軸自動水平氣壓懸吊系統可在Sport模式下降低10mm車高、並提供升高20mm的調整。

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動休旅BMWiX新年式汎德後軸轉向自動水平氣壓懸吊續航馬達

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

推薦閱讀

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

福斯新一代T7廂型車亮相！大空間豐富動力　折合新台幣130.9萬起

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

李洋「社子大爛雙→奧運金牌」！打到腳趾骨裂　吳淡如被他的17年感動

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

Gogoro推出「新加值方案」　3日期選擇、資費最低249元起

Gogoro推出「新加值方案」　3日期選擇、資費最低249元起

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

339萬起！台灣「BMW 5系列」新增車型　530i經銷端接單中

最新文章

Gogoro推出「新加值方案」2024-08-12

339萬！台灣「BMW 530i新動力」接單中2024-08-12

Volvo新電動休旅還沒交車先漲價2024-08-12

「TOYOTA入門MPV」霸氣旗艦休旅2024-08-12

台灣BMW「新年式iX」上市2024-08-12

30萬有找！HONDA新入門房車今年見2024-08-12

MG「全新跨界休旅」內裝公開2024-08-12

改款新三菱Outlander售價、動力曝光2024-08-12

Honda強化大陸中大排量重機事業2024-08-11

BMW新車產線人形機器人測試中2024-08-11

熱門文章

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款2024-08-11

MG「全新跨界休旅」內裝公開2024-08-12

改款新三菱Outlander售價、動力曝光2024-08-12

【周焦點】國產新休旅現身　歐系進口大降價2024-08-10

「MG全新跨界休旅」現身測試2024-08-11

Nissan測試創新塗料車內降溫5度2024-08-11

BMW新車產線人形機器人測試中2024-08-11

鬼月＋股市震盪賓士奧迪都不怕2024-08-11

Honda強化大陸中大排量重機事業2024-08-11

福斯新一代「7人座Tiguan」曝！2024-08-10

相關新聞

BMW新車產線「人形機器人測試中」！提升組裝效率降低員工負擔

BMW新車產線「人形機器人測試中」！提升組裝效率降低員工負擔

Nissan測試創新塗料「車內直接降溫5度」！羽田機場公務車實測有效

Nissan測試創新塗料「車內直接降溫5度」！羽田機場公務車實測有效

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

快訊／高雄BMW衝撞警車！警攔車拖出白衣男上銬搜索

大樓地下停車場BMW直冒煙　車主還在睡！代駕沒熄火惹禍

大樓地下停車場BMW直冒煙　車主還在睡！代駕沒熄火惹禍

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

「LEXUS最便宜休旅」日規推入門款！1.5升油電折合新台幣92萬

預估80萬有找！MG「全新跨界休旅」內裝公開　頭等艙舒適座椅曝光

預估80萬有找！MG「全新跨界休旅」內裝公開　頭等艙舒適座椅曝光

改款「新三菱Outlander」售價、動力曝光！新油電比TOYOTA RAV4更省

改款「新三菱Outlander」售價、動力曝光！新油電比TOYOTA RAV4更省

【周焦點】國產新休旅進攻80萬級距　進口休旅大降36.9萬　改款Kuga曝光

【周焦點】國產新休旅進攻80萬級距　進口休旅大降36.9萬　改款Kuga曝光

「MG全新跨界休旅」現身測試！內裝首曝光　空間配備比MG4更討喜

「MG全新跨界休旅」現身測試！內裝首曝光　空間配備比MG4更討喜

Nissan測試創新塗料「車內直接降溫5度」！羽田機場公務車實測有效

Nissan測試創新塗料「車內直接降溫5度」！羽田機場公務車實測有效

BMW新車產線「人形機器人測試中」！提升組裝效率降低員工負擔

BMW新車產線「人形機器人測試中」！提升組裝效率降低員工負擔

鬼月＋股市震盪「賓士、奧迪都不怕」！重磅新車連發搶攻台灣市場

鬼月＋股市震盪「賓士、奧迪都不怕」！重磅新車連發搶攻台灣市場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366