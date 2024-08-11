BMW新車產線「人形機器人測試中」！提升組裝效率降低員工負擔

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 近日在美國南卡羅來納州 Spartanburg 工廠進行了為期數週的試驗，首度探索在 Figure 02 人形機器人的協助下進行新車生產。 Figure 02 是加州 Figure 公司最新款的人形機器人，在試驗中成功將金屬鈑件插入特定的夾具中，隨後組裝為車身的一部分，達到高度的靈巧性。

▲BMW Group 近日在美國南卡羅來納州 Spartanburg 工廠進行了為期數週的試驗，在 Figure 02 人形機器人的協助下進行新車生產。

Figure 02 可雙足移動，而機械手也擁有高度靈活性，可對應需體力勞動、高風險或重複性操作的領域，其處理能力為前代機器人的 3 倍，也在語音溝通、攝影機、麥克風和感測器等方面均有所提升，還配備了高性能電池及擁有 16 自由度的第四代機械手，使力量接近人類，能完全自主執行需要多變動態操作的雙手任務，精確度達到毫米級，並且可以進行動態行走。

▲Figure 02 可雙足移動，而機械手也擁有高度靈活性，可對應需體力勞動、高風險或重複性操作的領域，其處理能力為前代機器人的 3 倍，也在語音溝通、攝影機、麥克風和感測器等方面均有所提升。

BMW Group 表示，透過導入人形機器人，不僅能有效減輕員工的負擔，還有助於提高生產效率。BMW Group 目前正與 Figure 公司合作，測試並評估在確保安全的前提下，將這類機器人應用於新車生產中。根據試驗的結果，BMW Group 將考量如何將這項技術從開發階段推進至商業化應用。

▲BMW Group 表示，透過導入人形機器人，不僅能有效減輕員工的負擔，還有助於提高生產效率。

目前 Spartanburg 工廠尚未正式導入 Figure AI 機器人，原廠也尚未確定具體導入時間表，不過表示未來將持續與 Figure 合作，為 Figure 02 機器人收集數據並進行訓練。BMW Group 近年來推動未來生產願景 BMW iFACTORY，持續尋求新技術，以提高生產效率、數位化及永續性。本次試驗讓 BMW Group 累積經驗，在實際運用前進行準備。