福斯「品牌最強性能電動車」再升級！馬力326匹折合新台幣184.5萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 3 月稍早，Volkswagen 無預警亮相純電掀背 ID.3 GTX 性能版車型後，近日 (08/06) Volkswagen 於歐洲官方網站宣布將再度提升品牌電動車性能，正式於歐洲市場推出 Volkswagen ID.3 GTX Performance 車型，配置品牌有史以來最強大驅動系統，馬達最大功率 (最大馬力)由 GTX 版的 285PS(210kW) 提升至 326PS(240kW)，0-100km/h 僅需時 5.7 秒。而新型 79kWh 電池更設計於底盤夾層中心，提供更低重心與均衡的荷重分佈。其德國市場正式建議售價為 52,295 歐元起 (折合新臺幣 184.5 萬元起)。

ID.3 GTX Performance 的問世，標誌著 Volkswagen 對品牌電動車性能的再次提升。相比先前推出最大馬力為 285PS (210kW) 的 ID.3 GTX 車型，全新 ID.3 GTX Performance 將馬達最大功率提升至 326PS (240 kW)，足足增加了 41PS。更採用品牌最強的純電驅動系統，配備 79 kWh 的鋰離子電池，透過 DC 快速充電，可在約 26 分鐘內從 10% 充至 80%。續航里程方面，其在 WLTP 標準測試下，續航里程更可達 601 公里，實力可說不容小覷。

此外原廠表示，全新 ID.3 GTX Performance 於底盤與車體設計上更有所巧思，其電池設置於車體中央底盤內，以提供低重心與更均衡的軸荷分佈，並有效提升車輛操控性。

不僅在性能上卓越，外觀設計也與 ID.3 標準車型有所區別。ID.3 GTX Performance 擁有更銳利的外觀造型，在整體視覺上與標準款 ID.3 車型變化其實不算太大，車頭同樣採用貫穿式燈條配置，保險桿造型更加簡潔且運動，並配有專屬的 GTX 前保險桿，搭配黑色格紋進氣口與專屬車身徽章，另可選配 20 吋高光澤黑化 Skagen GTX 輪圈，進一步強化了其運動氣息。尾燈則加入全新的矩陣式燈組，內部還含有可變化的 X 燈形來添增其魅力。

內裝方面，ID.3 GTX Performance 在車艙鋪陳上同樣融入多項 GTX 車型專屬設計元素，配置跑車化座椅搭配 GTX 刺繡，並與標準款 ID.3 車型同樣搭載 5.3 吋懸浮式儀表、12.9 吋車載多媒體系統結合 Volkswagen 新世代資訊娛樂系統，同時整合 ChatGPT 語音助手功能。此外，亦搭載 AR 虛擬擴增實境 HUD 抬頭顯示器，並提供 Harman Kardon 音響系統作為選配。

安全科技方面，ID.3 GTX Performance 在駕駛輔助系統上同樣齊全，甚至可選配包括：記憶自動停車、 Travel Assist with Swarm Data、全速域 Connected Travel Assist，並支持高速公路車道變換輔助功能。

國內市場方面，繼今年 1 月台灣福斯首度亮相純電休旅 ID.4 & ID.5 雙車型後，經層層預告與等待終於在本月初宣布正式啟動 ID.4 & ID.5 雙車型預售活動，同時於今日 (08/09) 透過媒體邀約預告，預告 ID.4 & ID.5 將於今年 9 月 19 日舉辦「Volkswagen 在台首款全新純電休旅 The new ID.4、純電跑旅 The new ID.5 上市記者會」，其車型編成及預售價分別為 ID.4 (早鳥搶鮮價 Pro S 車型 168.8 萬元、GTX 車型 198.8 萬元)、純電跑旅 ID.5 (早鳥搶鮮價 Pro S 車型 185.8 萬元、GTX 車型 208.8 萬元) 預售正式啟動，前 100 名預購者還可獲搶先試駕機會、優先交車領牌。而本站 7Car<小七車觀點> 將於活動當日第一時間前往，並為各位讀者帶來最新消息，敬請關注。