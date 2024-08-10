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賓士在北京「進行Level 4自動駕駛輔助測試」！國際車廠第1家通過

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 去年宣布獲得中國大陸北京市有條件自動駕駛 ( Level 3 ) 高速公路道路測試牌照的車廠之一後，近日再度宣布成為全球首家在北京進行 Level 4城市和高速道路測試的國際汽車品牌。

▲Mercedes-Benz 以兩部 S-Class 在北京進行 Level 4 自動駕駛技術測試。

根據官方表示，Mercedes-Benz 本次計畫重點在於研究高階自動駕駛系統當中所採用的感應器的感應能力，驗證在各種條件下的系統性能，探索感應的深度融合。這次原廠特別升級兩輛 S-Class 作為 Level 4 自動駕駛測試車，配備專為該專案設計的感應器，包括光達、雷達感應器和攝影鏡頭等。

此外，測試車輛還配備更多繁雜的系統，可進一步增強系統安全性。在繁忙的城市地區，測試車輛雖然正在開發中，但仍可以參與日常的交通號誌，並安全有效地完成無保護左轉、導航環島、掉頭和停車等操作。在高速公路上，測試車輛可以在前車減速並可以通過收費站時自動變換車道。在極端情況下，車輛將執行風險最小的操作並找到安全位置停車。Level 4 代表高度自動化駕駛，是自動駕駛的第二高階段；在規定的場景和環境下，車輛可以完成駕駛任務，而無需駕駛員隨時準備接管。

Mercedes-Benz 於 2005 年開始在中國大陸推動自動駕駛研發活動，目前在當地的團隊已發展成為德國以外最全面的研發網絡，涵蓋先進設計、電氣化、網路連線、自動駕駛、整車測試等領域。近年來，Mercedes-Benz 已於五年累計研發投入達 105 億元人民幣，隨後在北京和上海設立了新的研發中心。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士Level4自動輔助駕駛系統測試大陸中國汽車新車

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