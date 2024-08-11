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Nissan測試創新塗料「車內直接降溫5度」！羽田機場公務車實測有效

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 近日公布該廠自 2023 年 11 月於日本東京羽田國際機場展開的創新汽車可行性試驗的成果，顯示可在夏季降低車艙內的溫度，使空調系統在運作時可減少能源消耗。

▲Nissan 近日公布該廠自 2023 年 11 月於日本東京羽田國際機場展開的創新汽車可行性試驗的成果，顯示可在夏季降低車艙內的溫度，使空調系統在運作時可減少能源消耗。

此可行性試驗為期 12 個月，塗料由 Nissan 與專門從事輻射冷卻產品的 Radi-Cool 公司合作開發，塗料內含有合成複合材料：超材料 (metamaterial)，這些材料具有自然界中罕見的特殊性質。而合作的場域包括日本機場航廈公司、ANA 全日本空輸等，將塗料應用於全日空在機場使用的 Nissan NV100 服務車上。

▲塗料由 Nissan 與專門從事輻射冷卻產品的 Radi-Cool 公司合作開發，塗料內含有合成複合材料：超材料 (metamaterial)，這些材料具有自然界中罕見的特殊性質。而合作的場域包括日本機場航廈公司、ANA 全日本空輸等，將塗料應用於全日空在機場使用的 Nissan NV100 服務車上。

因羽田機場擁有大面積開放停機坪，其高溫曝曬環境適合進行塗料表現的測試，當兩輛車並排停放在陽光下時，塗有 Nissan 冷卻塗料的車輛外部表面溫度可降低多達攝氏 12 度，而車內溫度則降低最高攝氏 5 度，顯著優於傳統汽車塗料。

▲當兩輛車並排停放在陽光下時，塗有 Nissan 冷卻塗料的車輛外部表面溫度可降低多達攝氏 12 度，而車內溫度則降低最高攝氏 5 度，顯著優於傳統汽車塗料。

Nissan 冷卻塗料中的超材料包含 2 種微結構顆粒，可對光線作出反應。其中一種顆粒會反射陽光中的近紅外線，防止其在傳統塗料中的樹脂分子內產生震動並產生熱量。第二種顆粒則產生電磁波，反向抵消陽光能量，將其轉移到大氣中。兩者結合後，顆粒能有效減少熱量傳入車頂、引擎蓋、車門和其他車體表面。

此技術的開發是由 Nissan 研究中心先進材料與加工實驗室的專家三浦進 (Dr. Susumu Miura) 博士主持，他曾在 Nissan 獲獎的降噪聲學材料的開發中發揮了重要作用，並且在 Nissan 的大部分職業生涯中致力於研究如何讓汽車更加安靜、涼爽且更高效。自 2021 年開始研究以來，團隊已測試超過 100 種樣品，目前正在評估 120 微米厚度的塗層，約為一般汽車塗料的 6 倍，期望未來能實際導入至新車上。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan汽車烤漆塗料降溫日產新車

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