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「Volvo電動休旅」還沒交車先漲價！光學雷達、外接供電暫時停用

▲邁向轉型純電品牌，EX90作為品牌新旗艦電動車代表。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

▲Volvo EX90電動休旅首批尚未交車，售價卻悄悄調漲，並且暫時無法使用LiDAR光學雷達系統。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo「旗艦電動休旅」EX90自亮相後引起話題，不過目前北美市場尚未開始交車，但近日已傳出悄悄漲價，並且還暫停啟用LiDAR光學雷達、駕駛輔助功能，北美Volvo表示漲價是因爲成本上揚，後續將透過OTA遠端更新加回該功能。

Volvo EX90一開始在北美市場的售價為77,990美元（折合新台幣約252.9萬），而目前已漲價來到81,290 美元（折合新台幣約263.6萬），原廠也證實該售價自5月1日起調整，在此日期前的訂單則維持不變。

▲Volvo EX90上線量產。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX90自2022年11月亮相，先前曾因光學雷達軟體問題延後生產時程。

除了漲價外，北美生產的EX90首批也暫時無法使用LiDAR光學雷達系統，並缺少2項駕駛輔助系統、V2L外接供電等功能，意味著首批EX90將有光學雷達的硬體、但該功能暫時不會啟用，Volvo也表示後續會透過軟體更新加回。

Volvo EX90全車多達5個雷達、8顆鏡頭、16具超音波傳感器，號稱是Volvo最安全車款。動力上皆採雙馬達全驅、111kWh鋰電池，入門版本具408匹馬力／78.5公斤米扭力、WLTP 600公里續航力；頂規版本則來到509匹馬力／92.7公斤米扭力，0-100km／h加速4.7秒，該車將由南卡羅來納州的Charleston工廠負責生產。

▲邁向轉型純電品牌，EX90作為品牌新旗艦電動車代表。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

▲邁向轉型純電品牌，EX90作為品牌新旗艦電動車代表。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

▲EX90車內採14.5吋大型中控螢幕、Google車載資訊娛樂系統，配備Bowers & Wilkins音響、水晶排檔套件、OTA遠端韌體更新。

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