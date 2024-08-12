「KIA旗艦房車」小改款升級　4動力折合新台幣88.4萬起

▲KIA K8小改款南韓登場，換上嶄新外型、升級內裝，當地售價自3,736萬韓元起，折合新臺幣約88.4萬起。（圖／翻攝自KIA）



記者林鼎智／綜合報導

在先前釋出預告後，KIA南韓原廠正式發表小改款K8旗艦房車，該車與Hyundai Grandeur為雙生車，現行款自2021年上市就在南韓累積銷量突破13萬輛。此次小改K8外觀煥然一新，並提供2.5升4缸渦輪、3.5升V6汽油引擎、1.6升油電、3.5升V6天然氣等動力，售價自3,736萬韓元至5,137萬韓元不等（折合新臺幣約 88.4萬至 121.6萬）。

▲KIA K8小改款也捨棄先前的假排氣尾管，並具有更吸睛的尾燈造型。



新KIA K8換上新世代品牌設計語彙，採垂直LED頭燈造型，與EV9類似，同時車頭也有橫貫飾燈條連接，並採新款保桿造型、長型引擎蓋、水平下氣壩，讓車頭視覺更大器；車尾也捨去先前的假尾管出口，搭配行李廂壓尾擾流、亮黑飾板、Y型尾燈圖案與加長前／後懸比例下更具時尚感。

▲小改款KIA K8採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並具有12吋抬頭顯示器。



座艙方面，新K8則採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與12吋抬頭顯示器，並換上重新設計的4幅式方向盤、冷氣出風口與中控台樣式，全車也標配10氣囊，具有完整駕駛輔助系統。

KIA K8皆為前輪驅動，共有2.5升4缸汽油引擎（195匹馬力／25.3公斤米扭力）、3.5升V6引擎（290匹馬力／36.2公斤米扭力）、1.6升油電（230匹馬力／35.7公斤米扭力）與3.5升V6 LPi瓦斯動力（237匹馬力／32公斤米扭力），其中1.6升渦輪油電動力則會稍晚到來，其他動力車型則已在南韓開賣。

▲KIA K8共有2.5升4缸渦輪、3.5升V6汽油引擎、1.6升油電、3.5升V6天然氣等動力選擇。