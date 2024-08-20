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「MG HS休旅」即將進軍馬來西亞！1.5升渦輪鎖定奇瑞Tiggo 7 Pro

▲馬來西亞即將引進與台灣規格相當的MG HS生力軍！（圖／翻攝自MG、奇瑞）

▲馬來西亞即將引進與台灣規格相當的MG HS生力軍！（圖／翻攝自MG、奇瑞）

記者徐煜展／綜合報導

MG HS正在籌備進軍馬來西亞計劃，但可惜的是，導入是與台灣相同的規格，並非歐洲日前剛發表的新一代車型，不過馬來西亞消費者仍是相當期待MG HS到來，未來競爭對手同樣是主打高CP值的奇瑞Tiggo 7 Pro！

▲馬來西亞即將引進與台灣規格相當的MG HS生力軍！（圖／翻攝自MG、奇瑞）

▲馬來西亞將有1.5升渦輪，2.0升渦輪、1.5升PHEV尚未透露。

MG HS為馬來西亞上市作最後準備，預計會在今年上市，目前已知會有1.5升汽油渦輪當先發，搭配7速雙離合變速箱，繳出162匹馬力，至於是否會與台灣相同，另有2.0升渦輪與1.5升PHEV插電式油電，目前當地還無進一步消息。

▲馬來西亞即將引進與台灣規格相當的MG HS生力軍！（圖／翻攝自MG、奇瑞）

▲MG HS進軍馬來西亞，鎖定同樣來自大陸的Tiggo 7 Pro。

在配備上，推測應與台灣相當，採12.3吋數位儀錶，結合10.1吋多媒體螢幕，具備Carplay等手機連結，在安全配備上，搭載6具安全氣囊，具備AEB、盲點偵測、ACC、車道維持輔助等符合趨勢的L2輔助駕駛科技。

MG HS在馬來西亞來勢洶洶，其主打的高CP值市場新選擇，面對對手同樣是來自大陸品牌的奇瑞Tiggo 7 Pro中型休旅，而馬來西亞本地的Proton X70，也都在MG HS射程範圍內。

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