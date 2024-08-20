▲新一代MG ZS預告釋出，準備在今年發表！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼HS之後，MG ZS也將迎來新一代改款，原廠首度釋出大改款ZS預告，預計在今年歐洲首發，從首度釋出的預告來看，ZS跟上新一代HS設計，化身一輛動感十足的休旅車，不意外會採用MG3身上的最新世代的1.5升省油新油電，準備與TOYOTA Yaris Cross來過招！

▲MG ZS造型大蛻變，採用最新家族設計，全新水箱護罩結合LED頭燈組，氣勢更勝以往。

新一代MG ZS一掃舊款的圓潤陽春感，採用雷同HS新生代車頭設計，楔形排列的水箱護罩，結合狹長式的LED頭燈組，威風氣勢更勝以往，遠看還有小一號新一代HS錯覺，相較過去舊款，新一代HG ZS化身一輛動感十足的運動跑旅！

▲新一代MG ZS尺碼放大不少，預期車室空間能得到提升。

自B柱傾斜溜背的線條，營造相當摩登時尚美感，後方則採用與HS不同設計，並未採用一體式貫穿尾燈，配上下方雙出鍍鉻排氣管，增加不少年輕運動感。從預告影片觀察，新一代MG ZS尺碼看似放大不少，有望帶來更優異的車室空間。

影片中出現的HEV已經明顯暗示新一代MG ZS會有油電動力，預期採用出現在MG3身上的1.5升油電系統，在MG3身上能繳出22.7km/L優異的平均油耗，至於內裝與其他詳細資訊尚未公開，預估會與MG3相近的全新數位座艙，採7吋數位儀錶搭配10.25吋螢幕。