ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新一代「MG ZS入門休旅」來了！化身小一號HS　最新省油1.5升油電一拚Yaris Cross

▲新一代MG ZS預告釋出，準備在今年發表！（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG ZS預告釋出，準備在今年發表！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

繼HS之後，MG ZS也將迎來新一代改款，原廠首度釋出大改款ZS預告，預計在今年歐洲首發，從首度釋出的預告來看，ZS跟上新一代HS設計，化身一輛動感十足的休旅車，不意外會採用MG3身上的最新世代的1.5升省油新油電，準備與TOYOTA Yaris Cross來過招！

▲新一代MG ZS預告釋出，準備在今年發表！（圖／翻攝自MG）

▲MG ZS造型大蛻變，採用最新家族設計，全新水箱護罩結合LED頭燈組，氣勢更勝以往。

新一代MG ZS一掃舊款的圓潤陽春感，採用雷同HS新生代車頭設計，楔形排列的水箱護罩，結合狹長式的LED頭燈組，威風氣勢更勝以往，遠看還有小一號新一代HS錯覺，相較過去舊款，新一代HG ZS化身一輛動感十足的運動跑旅！

▲新一代MG ZS預告釋出，準備在今年發表！（圖／翻攝自MG）

▲新一代MG ZS尺碼放大不少，預期車室空間能得到提升。

自B柱傾斜溜背的線條，營造相當摩登時尚美感，後方則採用與HS不同設計，並未採用一體式貫穿尾燈，配上下方雙出鍍鉻排氣管，增加不少年輕運動感。從預告影片觀察，新一代MG ZS尺碼看似放大不少，有望帶來更優異的車室空間。

影片中出現的HEV已經明顯暗示新一代MG ZS會有油電動力，預期採用出現在MG3身上的1.5升油電系統，在MG3身上能繳出22.7km/L優異的平均油耗，至於內裝與其他詳細資訊尚未公開，預估會與MG3相近的全新數位座艙，採7吋數位儀錶搭配10.25吋螢幕。

►台灣「60萬有找進口車」官網完售下架！小改款今年第4季接棒補位

►台灣改款「新福特Kuga休旅」要來了！送測完成暖身上市對決CR-V、HS

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MGHSHector休旅車跨界SUV渦輪柴油ADASHSMG 7MG 4 EV電動車ZS

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

新一代「MG ZS入門休旅」來了2024-08-20

「MG HS」進軍馬來西亞鎖定對手奇瑞2024-08-20

Waymo推出第6代自駕系統2024-08-20

Aston Martin旗艦GT跑車釋預告2024-08-20

BMW 530i M Sport重新定義豪華與動感2024-08-20

台灣山葉國產化MT-15送驗資料曝2024-08-20

奧迪「小改款RS3」登場2024-08-20

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！2024-08-20

保時捷718跑車海外官網突下架　2024-08-20

「新年式Nissan X-Trail」北美開賣2024-08-20

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身2024-08-20

特斯拉最入門、最便宜Model 3開賣2024-08-20

「新年式Nissan X-Trail」北美開賣2024-08-20

限量10台勞斯萊斯發表就賣完了2024-08-20

台灣山葉國產化MT-15送驗資料曝2024-08-20

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！2024-08-20

改款「新三菱Outlander」現身2024-08-14

Subaru美式休旅Ascent新年式開賣2024-08-19

HONDA「豪華全新跑旅」登場2024-08-16

新一代「MG ZS入門休旅」來了2024-08-20

相關新聞

「MG HS休旅」即將進軍馬來西亞！1.5升渦輪鎖定奇瑞Tiggo 7 Pro

「MG HS休旅」即將進軍馬來西亞！1.5升渦輪鎖定奇瑞Tiggo 7 Pro

Aston Martin「旗艦GT跑車」釋預告　V12引擎大升級、聲浪搶先聽

Aston Martin「旗艦GT跑車」釋預告　V12引擎大升級、聲浪搶先聽

奧迪「小改款RS3」登場！經典5缸動力、電控優化折新台幣233.3萬

奧迪「小改款RS3」登場！經典5缸動力、電控優化折新台幣233.3萬

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

「新年式Nissan X-Trail」北美率先開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

「新年式Nissan X-Trail」北美率先開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

讀者迴響

熱門文章

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

改款「新TOYOTA RAV4」休旅現身！外觀內裝升級有亮點　汽油油電雙動力

特斯拉「最入門、最便宜的Model 3」開賣！配備拔光折合新台幣110萬

特斯拉「最入門、最便宜的Model 3」開賣！配備拔光折合新台幣110萬

「新年式Nissan X-Trail」北美率先開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

「新年式Nissan X-Trail」北美率先開賣！1.5升渦輪折合新台幣97萬

勞斯萊斯新車全球限量10台「發表就賣完了」！車頭女神以陶瓷製成

勞斯萊斯新車全球限量10台「發表就賣完了」！車頭女神以陶瓷製成

台灣山葉「國產化MT-15」環境部資料曝　預購價11.8萬、第4季交車

台灣山葉「國產化MT-15」環境部資料曝　預購價11.8萬、第4季交車

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

福特「新年式旗艦7人座休旅」登場！動力升級更會跑　內裝科技更聰明

改款「新三菱Outlander」現身！2.4升新油電不吃油可跑100公里

改款「新三菱Outlander」現身！2.4升新油電不吃油可跑100公里

Subaru「美式7人座休旅Ascent」新年式開賣！配備升級新增2車型

Subaru「美式7人座休旅Ascent」新年式開賣！配備升級新增2車型

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366