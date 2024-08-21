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中華Zinger新對手！台灣「國產全新商用休旅」預告登場　預計9月上市

▲DFSK釋出A380 WINMAX全新商用休旅，9月巡迴展出為上市作暖身。（圖／翻攝自DFSK）

▲DFSK釋出A380 WINMAX全新商用休旅，9月巡迴展出為上市作暖身。（圖／翻攝自DFSK）

記者徐煜展／綜合報導

DFSK 總代理合同興汽車準備國產化上市全新A380 WINMAX商用休旅，直指對手中華CMC Zinger而來，預告9月分別在台北、台南、高雄作巡迴展出，為最後的上市發表開始暖身！

▲DFSK釋出A380 WINMAX全新商用休旅，9月巡迴展出為上市作暖身。（圖／翻攝自DFSK）

▲A380 WINMAX將成為台灣品牌首款廂式商用車。（圖／翻攝自DFSK 東風小康官方臉書）

DFSK A380 WINMAX海外命名Glory 380，尺碼4,610x1,750x1,860mm、軸距2,850mm，採廂式商用型式，論尺碼、級距來說，無疑是針對市場熱銷的中華Zinger而來，目前台灣DFSK僅有單廂、雙廂貨斗系列，A380 WINMAX全新生力軍加入，讓DFSK把戰場拓展到廂式商用級距。

A380 WINMAX台灣首波將以汽油動力作為主打，國外的電動車型未來亦有導入規劃，汽油車款採用1.5升自然進氣，搭配5速手排變速箱，能繳出111匹馬力、15公斤米扭力。

車內配置，預期提供2人座，並具有5、7、8人座等配置，隨著新車預告台北、台南、高雄展出，現場相信將會進一步公布詳細的車型與售價。

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