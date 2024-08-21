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Mazda「旗艦7人座CX-80休旅」日本現身！最快8月發表取代CX-8

▲日本捕獲到CX-80無偽裝測試車。（圖／翻攝自《creative311》）

▲日本捕獲到CX-80無偽裝測試車。（圖／翻攝自《creative311》）

記者徐煜展／綜合報導

日規Mazda CX-80正在籌備最後的上市階段，近來日本已出現毫無偽裝的CX-80測試車，很明顯在暗示離正式發表不遠，日本準備喜迎CX-80到來，該全新休旅將成為品牌在日本最貴、旗艦的車款，補上停產的CX-8的戰略位置！

▲日本捕獲到CX-80無偽裝測試車。（圖／翻攝自《creative311》）

▲日本捕獲到CX-80無偽裝測試車。（圖／翻攝自《creative311》）

▲Mazda CX-80把重心放在日本與歐洲市場。（圖／翻攝自Mazda）

日本Mazda CX-80上市在即，雖然測試車故意把CX-80銘牌偽裝起來，但其實從外型設計、輪廓來看，主角很明顯就是CX-80，日本Mazda是繼CX-60之後，由CX-80成為第2款品牌豪華休旅代表作。

日本並未導入台灣有在販售的CX-90，改以CX-80取代過去的CX-8，CX-80比CX-90都屬於旗艦7人座休旅，不過CX-80車長4,994mm，略小於CX-90的5,110mm，但2者軸距都為3,119mm，在車室空間表現上相信並無太多差異。

▲日本捕獲到CX-80無偽裝測試車。（圖／翻攝自《creative311》）

▲日規CX-80預期提供3.3升與2.5升兩種動力規格。

CX-80除了在日本提供7人座配置外，預計還有主打更豪華舒適的6人座設定，日本動力規格尚未揭露，但在首發的歐洲市場，歐規CX-80有3.3升6缸引擎搭配48V輕油電與2.5升PHEV系統。

台灣市場規劃上，已在去年導入Mazda CX-60，售價118.9萬起，更在今年5月發表CX-90旗艦7人座，售價179萬起，由於CX-80與CX-90產品特性相近，台灣導入CX-80的機率並不高。

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關鍵字：MazdaCX-60CX-70CX-90CX-9SUV休旅7人座六缸引擎後驅CX-80CX-30

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