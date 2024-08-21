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「TOYOTA RAV4、Corolla汽油」北美恐停售！未來轉型只賣油電、PHEV

▲TOYOTA海外高層表示，未來將專注在電氣化車款，將逐漸取消純燃油車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA海外高層表示，未來將專注在電氣化車款，將逐漸取消純燃油車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA油電系統的成熟，讓豐田集團打下穩固的江山，而近來海外高層對外透露，TOYOTA在北美將朝向能源轉型新策略，未來在北美市場要把重心放在油電、PHEV等車款銷售上，這也就表示，RAV4、Corolla等其他純燃油車恐在北美成為絕響！

▲TOYOTA海外高層表示，未來將專注在電氣化車款，將逐漸取消純燃油車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美大改款TOYOTA Camry取消熱銷的V6引擎，只提供2.5升油電配置。

TOYOTA高層在外媒訪問時透露未來計劃，未來將把資源專注在油電、PHEV插電式油電陣容上，逐漸取消純燃油車，讓產線全力衝刺在電氣化產品，這也是為了未來能源趨勢鋪路，提供更多元的市場選擇，並不會讓電動車一枝獨秀。

從北美新一代TOYOTA Camry問世就能發現一些端倪，在北美市場的新一代Camry僅提供2.5升單1油電動力，把過去在北美相當暢銷的V6 Camry取消，可見品牌想專注的電氣化產品的決心。

▲TOYOTA海外高層表示，未來將專注在電氣化車款，將逐漸取消純燃油車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代RAV4、Corolla海外傳正在籌備中，北美未來可能不再提供純然油車。

北美TOYOTA拋出能源轉型計劃，這也就表示，該計劃將涵蓋多款主力銷售大眾車型，但不包括GR家族等其他性能車，其中大眾主力銷售車款，包含下一代RAV4、Corolla等全球暢銷車，未來在北美市場恐都取消然油動力，僅提供油電、PHEV等陣容！

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關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderGrand HighlanderLEXUSTXRX7人座

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