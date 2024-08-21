特斯拉「全新電動超跑」實車被抓到！台灣訂金151萬　2.1秒破百加速

▲等了長達7年，全新的特斯拉Roadster離上市不遠！（圖／翻攝自techeblog）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉Tesla顏值最帥、最殺、加速最快的Roadster準備量產上市了！近來在美國洛杉磯停車場被直擊捕獲，而且還是無偽裝的型態，原型車於2017年登場至今，睽違7年時間，預計明年就有望看到Roadster量產開賣！

▲台灣官網可下訂特斯拉Roadster，訂金為151萬。

特斯拉Roadster將成為不少超跑品牌殺手，雖然官方尚未揭露詳細規格，僅知採雙馬達四驅，擁有2.1秒破百加速表現，0～400公尺短短在8.8秒內達成，超過400km/h極速，擁有1,000公里續航力。

關於特斯拉Roadster的台灣規劃上，官網提供可預購資訊，訂金需付上151萬，分兩次支付，訂金必須先用信用卡刷15萬、並在10天內以電匯的方式支付136萬，直到特斯拉收到電匯付款後才算完成預購。

▲特斯拉Roadster最快明年量產上市。

特斯拉Roadster採雙門、4人座配置，外型流線並無太多花俏設計，能大幅優化空氣力學提升續航力，車頭深邃的顏值配上細長的頭燈組，給人殺氣騰騰的性能氣勢，隨著新車高調的在洛杉磯停車場曝光，很明顯暗示量產新車已在最後籌備中。