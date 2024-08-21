僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

圖文／7Car 小七車觀點

今年的 2024 圓石灘車展精銳盡出，其中 Porsche Sonderwunsch（特殊訂製）方案也在此盛會當中發表一款手工訂製的 Porsche 993 Speedster，該車型是經過車主委託而打造，攜手建築師和工業設計師 Luca Trazzi 聯手操刀，全球僅此一輛。

▲全球獨一無二的 Porsche 993 Speedster 於 2024 圓石灘車展亮相。

這次登場的 Porsche 993 Speedster 是基於 993 Carrera Cabrio 敞篷車型為基礎升級而來，其前後保桿以及側裙承襲了車系頂級的 993 Turbo，而後葉子板的黑色鯊魚鰭飾板的設計靈感則來自 1989 年 911 Speedster。為了迎合 Speedster 的定位，可以看到原廠捨棄的原始的軟頂機構，換上了專屬的雙駝硬頂蓋，連同後方引擎蓋也同步重新打造，讓這款超過 20 年以上的 993 Carrera Cabrio 有著世界獨一無二的身形。

其它獨特的專屬細節還包含了與車身同色條紋搭配黑色 18 吋 Turbo 輪圈，同時換上復古風格的後視鏡，座椅上的黃黑方格旗悉數為手工縫製，車頭部分則捨棄最原始的圓形頭燈，改採品牌最現代化的四點式 LED 日行燈及 LED 頭燈。而車身顏色則是選用 Luca Trazzi 愛狗同名的調製黃色。

動力系統部分，則是搭載 993 Carrera RS 的 3.8 升水平對臥六缸汽油引擎，搭配 6 速手排變速箱，可發揮出 304 匹最大馬力。

位於德國 Zuffenhausen 的Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製部門透過結合精湛的德國工藝和對細節的堅持，創造出極致個人化風格車款。在保時捷的共同創作策略中，正在重新詮釋其 1970 年代後期傳奇的特殊願望 Sonderwunsch 計劃，將由該部門設計出個性化且獨一無二的車款，與客戶共同創造並由 Porsche 生產。該計畫可分為三領域，直接在生產時滿足客戶對顏色和材質要求的廠內配置；回廠重新配置以及車輛交付給客戶後的工廠訂製。回廠重新配置著重於獨特色彩和材質，而工廠訂製服務則是系統性地研發一輛新車款。