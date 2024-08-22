台灣「新一代Skoda Kodiaq」預告！7人座空間變更大　搭載1.5、2.0渦輪

▲台灣原廠釋出預告，新一代Skoda Kodiaq近期內準備發表！（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Skoda今年新車陣容超精彩，上半年Kamiq、Scala相繼登場，而下半場除了有Enyaq首款電動車正在預售中，近日台灣原廠又在預告熱銷的7人座Kodiaq準備以全新大改款之姿與台灣消費者見面！

▲海外去年10月發表新一代Skoda Kodiaq，尺碼放大同時帶來更好的空間規劃。

新一代Skoda Kodiaq原廠於官方臉書釋出預告，並在近期開始展開媒體試駕，為最後的上市開始暖身。海外於去年10月發表的新一代Skoda Kodiaq可是有不少亮點，除了有全新世代的外觀、內裝、科技亮點加持，重點的出色7人座空間，在新一代車型將帶來有感提升。

▲內裝科技大升級，後排乘坐與行李廂空間較前代車型更出色。

新一代Skoda Kodiaq車身尺碼4,758 x 1,864 x 1,659 mm、軸距2,791mm，較前代車型車長增加61 mm之譜。在全新家族設計語彙下，新Skoda Kodiaq一掃過去笨重感，全新水箱護罩、LED矩陣頭燈等，為Skoda Kodiaq帶來不少年輕、活潑印象。

內裝科技大幅加強，海外採13吋多媒體中控螢幕，搭配10吋數位儀錶等，在重點車室空間，原廠資料表示，第3排頭部空間更充裕，行李廂空間較上一代增加75L來到910L，3排座椅打平後，來到2,035L水準。

動力配置上，預計會採用1.5升、2.0升渦輪兩種配置，並導入趨勢的48V輕油電，分別擁有150、204匹馬力。