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「新年式LEXUS RX休旅」登場！新增運動化、特仕車型　4種動力可選

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

北美原廠祭出新年式LEXUS RX，預計在今年底前開賣，新年式外觀、內裝雖然沒太大變化，不過藉由新增F Sport運動化車型與Black Line Special Edition特仕車，仍帶來不錯的視覺新鮮感！

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

▲以500h車型為基礎打造的特仕車，北美限量500輛。

北美新年式LEXUS RX維持350、350h、450h+、500h等4款動力，而Black Line Special Edition特仕車則是以頂規的500h為基礎打造，命名為RX 500h F Sport Performance Black Line。

特仕車顧名思義，全車用上大量的黑化套件妝點，於水箱護罩、後視鏡、21吋專屬鋁圈等，施以質感加分的黑色烤漆，內部還有搶眼的，視覺對比感強烈的橘色剎車卡鉗，車身並採用Incognito灰色烤漆，為特仕車提升不少帥度與霸氣。

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

▲北美釋出新年式LEXUS RX，新增車型與全新的特仕車！（圖／翻攝自LEXUS）

▲新年式為350、350h兩款動力新增F Sport Design車型。

在其他標準車型上，新年式加入F Sport Design車型，僅適用350、350h等2款動力，讓陣容選擇更豐富達到7款，F Sport Design有品牌特色的運動化套件加持，並提供21吋鋁圈可選。

內艙配置不變，依舊維持高雅的雙12.3吋螢幕數位座艙，北美新年式LEXUS RX價格尚未公布，在台灣市場上，已於2022年導入與北美相同的大改款車型，動力配置與北美相當，255萬起有4款動力可選。

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關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX大改款跨界

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