奧迪「Q4 e-tron 55電動跑旅」試駕　跑格、實用兼具的德系新寵

▲Audi入門電動休旅Q4 e-tron雖然較晚導入台灣市場，但其定價策略也成為德系豪華電動休旅中最實惠的入手選擇。（圖／記者林鼎智攝）

記者林鼎智／綜合報導

作為奧迪（Audi）入門電動休旅，台灣奧迪於今年5月導入Q4 e-tron，一登台便以199萬起的早鳥價引發話題，儘管Q4 e-tron抵台時程較晚，但集結了「豪華品牌」、「實惠售價」與「電動休旅」等要素，不僅海外銷量反應不錯，實際體驗下也著實令人印象深刻。

試駕車型

Q4 Sportback e-tron 55 quattro S Line：245萬

▲此次試駕車為55 quattro S Line跑旅車型，售價為245萬。

Q4 e-tron最早於2021年上市、並在2023年小改款，台灣共有45、55 quattro兩款動力。此次試駕的55 Sportback車型，在S Line套件與20吋輪圈下更顯動感，寬大的車頭水箱護罩結合Matrix LED智慧型頭燈與日行燈組，尤其日行燈還能透過中控螢幕切換4種燈光設計，充分展現4環品牌的燈光科技。

▲日行燈可透過中控螢幕切換4種燈光設計，加上S Line套件，讓Q4 e-tron 55跑旅更具運動感。



Q4 e-tron搭載MEB電動車平台，具有車長4,588mm、車寬1,865mm、車高1,632mm、軸距2,764mm的尺碼，加上短前懸設計，使Q4 e-tron的車長等同Q3、後行李廂空間等同Q5、車室空間長度等同Q7。

不過即便是休旅車格，Q4 e-tron也透過左右氣壩導流、平整化底盤使風阻係數達到0.26Cd，車頭也具有主動式冷卻空氣閥門，加上大面積封閉式水箱護罩、車身同色輪拱與Sportback的斜背身形，都維持奧迪應有的豪華品牌水準。

▲Q4 e-tron具有Q3的車長、Q5的後行李廂空間與Q7的車室長度，儘管身形圓滑、但也具有0.26Cd風阻係數。



車尾方面則採橫貫式尾燈設計，搭配鏤空的擾流尾翼、後下分流器，以及S Line配備的運動化懸吊可降低15mm車高下，讓試駕車更具動感跑格。不僅如此，原廠在尾門也藏有小巧思，透過後行李廂蓋內的Vibration damper減震器，依設定的不同共振頻率（休旅版為27Hz、Sportback車型為37Hz），以全時被動的運作方式來抵銷低頻音，提升車室肅靜性。

▲考量到電動車休旅的肅靜性，原廠也在後尾廂門透過不同頻率的減震器來抵銷低頻音。



值得一提的是，在MEB平台下，皆採前碟後鼓的煞車配置，而且後鼓煞也採封閉式設計。官方表示在煞車效率上與後碟差距不多，同時也能使Q4 e-tron達到49:51的車身重量分佈。不過，考量到封閉式鼓煞設計，在後續維護上也有定期清除粉塵的需求。

▲Q4 e-tron在MEB電動車平台下為前碟後鼓，後鼓採封閉式設計。



座艙方面，試駕的55 quattro S Line採10.25吋數位儀表、11.6吋中控螢幕，並具有Dinamica皮質跑車座椅、SONOS頂級音響系統（580W輸出、10支揚聲器），另外觸控按鍵也具有觸控反饋功能、並保留實體空調按鍵。儘管車門板處採硬質塑料材質，但在鋁質／高亮黑飾板、水平冷氣出風口、駕駛座導向等設計搭配下，舒適性與科技性不差。

▲座艙雖然在門板處為硬質塑料，但在駕駛設計導向及10.25吋數位儀表、11.6吋中控螢幕與鋁質飾板搭配下，仍相當有水準。



拜2,764mm軸距、平整後座地板所賜，即便是Sportback車型後座表現也相當寬裕，後行李廂也自535公升起跳，在4／2／4傾倒後更可來到1,460公升，下方底版移除後也能增加深度。

▲後座地板平坦且腿部／膝部空間寬裕，Sportback車型後行李廂自535-1,460公升。



電動動力上，55 quattro S Line採雙馬達全驅、82kWh鋰電池，具有最大馬力340匹、0-100km／h加速5.4秒表現，具有537公里續航表現，並可支援175kW直流快充，10-80%充電僅需25分鐘。

▲55車型採雙馬達全驅、82kWh鋰電池，具最大馬力340匹，並可支援175kW直流快充，10-80%充電僅需25分鐘。



實際駕馭時，定位本就熱血、運動化的55 quattro S Line十分有利，但電動車加速性快不稀奇，難的是動態操控表現。55 quattro S Line車重不輕、但在49:51的重量分配下，過彎時的協調性佳，而且S Line運動化懸吊不僅降低車高、懸吊支撐性也相當好，加上獨立5連桿的後懸吊結構，使55 quattro S Line在過彎時相當流暢，車尾動態也十分好掌握，不得不說即便是同一具MEB平台，Audi仍有其調校功力。

▲在49:51的重量分與S Line運動化懸吊、後獨立5連桿下，動態表現相當流暢。



奧迪Q4 e-tron自5月中導入台灣、7月開始交車後，截自7月底已掛牌81輛，不過在其實惠的定價策略上，也是德系豪華電動休旅中最親民的門檻。Q4 e-tron是否能複製海外的亮眼銷售、以及台灣奧迪後續是否還會導入更入門35動力，都讓人充滿期待。

▲Q4 e-tron海外銷售亮眼，是否能複製到台灣市場值得期待。