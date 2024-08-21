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Skoda「新電動休旅」內裝預告！搭運動座椅、橘色安全帶第3季發表

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda新電動休旅Elroq即將在第3季登場，原廠也釋出內裝設計圖。（圖／翻攝自Skoda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在推出品牌首款電動車Enyaq後，Skoda「新入門電動休旅」Elroq也即將在第3季登場，該車將接替Karoq位置。Skoda近日也釋出Elroq的內裝設計，除了採運動座椅外，也皆採環保材質，呼應電動車永續環保的理念。

新Elroq內裝主要有Recytitan、Technofil 2種環保材質為主，其中Recytitan以78%回收PET材質為主，將使用在Elroq的座椅套、門版、儀表板、扶手等處，具有舒適性、耐用性與永續性的特色，搭配上則以深藍色、黃色縫線為主。

▲Skoda Elroq內裝。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Elroq內裝。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Elroq內裝。（圖／翻攝自Skoda）

▲Elroq內裝將採環保材質，除了有運動化座椅外，也提供橘色縫線、橘色安全帶等搭配。

而Technofil則是由聚酯纖維、回收Econyl紗線組成，這些紗線是由漁網、廢棄織物及地毯重製而成，主要為黑色織布、淺灰色人造皮革，並以搶眼的橘色縫線、橘色安全帶做搭配。

至於內裝佈局上，Elroq也有望與Enyaq同樣採5.3吋數位儀表、13吋中控螢幕與水平冷氣出風口等配置。另外在搭載MEB平台下，Elroq入門單馬達後驅搭載55kWh電池組，具有170匹馬力；雙馬達全驅則搭配82kWh電池，具有299匹馬力、WLTP續航560公里表現。

▲▼Skoda Elroq官方預吿。（圖／翻攝自Skoda）

▲Elroq搭載MEB平台，將有單馬達後驅、雙馬達全驅與2種電池容量選擇。

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關鍵字：汽車Skoda電動休旅斯柯達Elroq內裝MEB環保永續續航進口捷克

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